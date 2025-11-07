Клиенты PARI ждут победы Рыбакиной над Пегулой на итоговом турнире WTA

7 ноября Джессика Пегула сыграет с Еленой Рыбакиной в полуфинале итогового чемпионата WTA. Игра пройдет на корте комплекса «КСУ Арена» в Эр-Рияде, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на матч.

Аналитики PARI считают фавориткой Елену Рыбакину, которая показывает более уверенное выступление на саудовских кортах. Ставки на победу представительницы Казахстана принимаются по коэффициенту 1.45, что соответствует 66% вероятности. Поставить на успех Джессики Пегулы можно за 2.85, вероятность ее триумфа составляет около 34%.

Практически все клиенты PARI предпочитают ставить на фаворитку. 96% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Рыбакиной. Один из клиентов поставил 437 500 рублей на триумф Елены в составе экспресса из трех теннисных матчей с общим коэффициентом 2.18. В случае успеха он получит выплату в размере 953 750 рублей.

По оценкам аналитиков, в матче будет сыграно не менее 22 геймов. Поставить на тотал больше 21.5 можно по коэффициенту 1.72, а на тотал меньше 21.5 — по коэффициенту 2.00. Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Рыбакиной в двух сетах. Поставить на это можно с коэффициентом 2.19.

Елена Рыбакина пока уступает Пегуле в истории очных противостояний — ей удалось победить только в двух из пяти матчей против американки. Тем не менее сегодня у нее будут хорошие шансы поправить статистику. Елена ярко себя проявила на групповом этапе, обыграв Аманду Анисимову (6:3, 6:1), Игу Швентек (3:6, 6:1, 6:0) и Екатерину Александрову (6:4, 6:4). Аналитики PARI считают Рыбакину главной конкуренткой Арины Соболенко в борьбе за чемпионский титул — ставки на ее победу в итоговом турнире принимаются по коэффициенту 2.80.

А вот Джессика Пегула едва не вылетела на групповом этапе. Сперва американка провела сложный матч с Кори Гауфф (6:3, 6:7(4),6:2), затем уступила Арине Соболенко (4:6, 6:2, 3:6), однако все же смогла выйти в полуфинал благодаря победе над Жасмин Паолини (6:2, 6:3). Если Пегула сможет выиграть итоговый турнир, сыграет ставка за 6.60.