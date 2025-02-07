Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Монако» в 21-м туре Лиги 1

7 февраля в главном матче 21-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» примет «Монако». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

В преддверии встречи букмекеры отдают предпочтение парижанам. На триумф «ПСЖ» можно поставить по коэффициенту 1.45, что соответствует примерно 67% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 5.50 (около 18%). Котировки на победу «Монако» составляют 6.50 (приблизительно 15%).

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу «ПСЖ». В общем объеме ставок на исход встречи 97% приходится на победу парижан.

Эксперты ждут от команд Луиса Энрике и Ади Хюттера результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум четыре мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.83. Вероятность противоположного исхода (не более трех мячей) котируется за 2.00. Стоит отметить, что в десяти последних личных встречах в чемпионате Франции «Монако» и «ПСЖ» пробивали тотал больше 2.5 по голам шесть раз.

С высокой долей вероятности ни «Монако», ни «ПСЖ» не удастся сыграть в этом матче «на ноль». Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.48. Котировки на противоположный вариант составляют 2.55. Команды обменивались голами в шести из десяти последних матчей Лиги 1 между собой.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча в княжестве. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — успех парижан со счетом 2:1 за 9.50. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.65.

С наибольшей долей вероятности отличиться в этом матче сможет форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. Ставки на его гол принимаются за 2.00. Спрогнозировать гол Хвичи Кварацхелии в дебютном матче за парижан можно за 2.70, а вероятность результативного удара в исполнении российского капитана «Монако» Александра Головина котируется за 5.50.

Самая крупная ставка на предстоящую игру среди клиентов PARI — 140 000 рублей на победу «ПСЖ» по коэффициенту 1.45.

По итогам 20 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 50 очками. «Монако» идет на третьей строчке, в активе монегасков 37 баллов. Парижане за весь сезон в чемпионате Франции не потерпели ни одного поражения и забили больше всех мячей (54).

В линии PARI можно поставить на чемпионство «ПСЖ» по коэффициенту 1.01. «Монако» — третий по шансам фаворит сезона. Котировки на победу монегасков составляют 50.00. Также PARI предлагает клиентам заключить долгосрочные ставки на статистику Александра Головина. Если россиянин забьет хотя бы пять мячей за чемпионат, сыграет котировка 2.05. Шансы Головина отдать как минимум две голевых передачи оцениваются коэффициентом 1.80. На данный момент на его счету 3+0 по системе «гол плюс пас».