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9 июля 8:53ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 2 000 000 рублей на ничью «Реала» с «ПСЖ» в полуфинале Клубного ЧМ-2025

Зарядить на гол грузинского вингера парижан Хвичи Кварацхелии можно за 3.20
Руслан Ипполитов

В среду, 9 июля, в полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года сыграют «Пари Сен-Жермен» и «Реал». Встреча действующего и прошлогоднего победителей Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящий матч.

До начала встречи букмекеры не считают явным фаворитом ни одну из команд, но отдают больше предпочтений французскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» в основное время игры можно по коэффициенту 2.40, что соответствует примерно 40% вероятности. Победа «Реала» по итогам 90 минут идет в линии PARI за 3.00 (около 33%). Котировки на ничью составляют 3.63 (приблизительно 27%).

Ставки на итоговый успех «ПСЖ» с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти принимаются по 1.75, что эквивалентно около 55% вероятности. Выход «Реала» в финал оценен коэффициентом 2.15 (примерно 45%).

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Клиенты PARI прогнозируют успех фаворита. В общем обороте ставок на исход предстоящей игры в основное время 40% приходится на триумф французов. Еще 36% сделано на ничью, а около 24% — на победу «Реала». В распределении ставок на выход той или иной команды в финал турнира соотношение 61% на 39% в пользу «ПСЖ».

Букмекеры склоняются к тому, что встреча будет результативной. Поставить на то, что команды Луиса Энрике и Хаби Алонсо забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.62. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.35.
Аналитики PARI уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «ПСЖ», и «Реал», сыграет коэффициент 1.50. Обратный исход идет за 2.60. Вероятность победы любого из соперников с сухим счетом оценивается котировкой 2.85.

Самый вероятный вариант на рынке «точный счет» — ничья 1:1 за 7.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности отличиться смогут форвард «Реала» Килиан Мбаппе (2.30) и нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле (2.50). Зарядить на гол грузинского вингера парижан Хвичи Кварацхелии можно за 3.20.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 907 936 рублей на ничью в основное время по коэффициенту 3.67. В случае успеха чистый выигрыш беттора по этой ставке превысит 5 000 000 рублей.

«ПСЖ» вышел плей-офф, заняв первое место в группе B, где победил «Атлетико» (4:0) и «Сиэтл Саундерс» (2:0), но уступил «Ботафого» (0:1). В 1/8 финала французы прошли «Интер Майами» (4:0), а в четвертьфинале — «Баварию» (2:0). «Реал» также пробился в плей-офф с первого места в группе H, где опередил «Аль-Хиляль» (1:1), «Пачуку» (3:1) и «Ред Булл Зальцбург» (3:0). В матчах на вылет испанцы были сильнее «Ювентуса» (1:0) и «Боруссии» (3:2).

В финал КЧМ, который состоится 13 июля, уже пробился «Челси». Главным фаворитом турнира остается «ПСЖ» — ставки на итоговый триумф действующего победителя Лиги чемпионов доступны за 2.38. Следующий по шансам претендент на победу — «Реал» (3.20). Чемпионство «Челси» оценено коэффициентом 3.25.

Ранее по теме:Клиенты PARI уверены в победе Мирры Андреевой над Белиндой Бенчич в матче 1/4 финала Уимблдона

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