Клиенты PARI уверены в победе Мирры Андреевой над Белиндой Бенчич в матче 1/4 финала Уимблдона

9 июля в 1/4 финала Уимблдона сыграют россиянка Мирра Андреева и представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.

Букмекеры считают Андрееву фаворитом матча. Поставить на победу россиянки можно с коэффициентом 1.40, что соответствует примерно 69% вероятности. Заключить пари на успех Бенчич можно с котировкой 3.05 (около 31%). Андреева и Бенчич ранее не встречались друг с другом.

Клиенты PARI уверены в успехе Мирры. Примерно 98% от общего объема ставок на исход игры приходится на российскую теннисистку.

Ставка на Андрееву с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.19, а на успех россиянки в одной из партий можно заключить пари с коэффициентом 1.19. Вероятность того, что Бенчич не отдаст сопернице ни сета, оценивается котировкой 4.70. Поставить на то, что швейцарка выиграет как минимум одну партию, можно за 1.63.

На то, что в этом матче будет тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 2.90. За 2.35 можно сделать ставку на то, что каждая из теннисисток сможет выиграть хотя бы один сет.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 350 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.40 и включил в него пари на победу Андреевой. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.42.

Мирра Андреева — седьмая ракетка мира. В этом году она уже добилась своего лучшего результата на Уимблдоне. На турнире россиянка обыграла Маяр Шериф, Лючию Бронцетти, Хейли Баптист и Эмму Наварро, не отдав соперницам ни сета. Сделать ставку на чемпионство Мирры в этом году можно за 7.40, а на то, что россиянка дойдет до финала, предлагают котировку 2.75.

Белинда Бенчич также не проходила раньше так далеко на Уимблдоне. На пути к четвертьфиналу она оказалась сильнее Алисии Паркс, Эльзы Жакмо, Элизабетты Коччаретто и Екатерины Александровой. Шансы теннисистки из Швейцарии выиграть Уимблдон-2025 оценили в 31.00, а поставить на ее выход в финал можно за 9.15.