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9 июля 8:39ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил более 3 000 000 рублей на Швентек в матче с Самсоновой на Уимблдоне

Аналитики считают фавориткой Игу Швентек
Руслан Ипполитов

9 июля Ига Швентек сыграет с Людмилой Самсоновой в четвертьфинале Уимблдонского турнира. Игра пройдет на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Игу Швентек. Ставки на победу польской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.40, что соответствует 71% вероятности. Заключить пари на успех Людмилы Самсоновой можно за 3.10. Вероятности триумфа россиянки составляет примерно 29%.

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Клиенты PARI согласны с такими оценками. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Швентек. Один из клиентов поставил 3 227 300 рублей на успех полячки по коэффициенту 1.40. Если ставка сыграет, выплата беттору составит 4 518 220 рублей.

По оценкам аналитиков, соперницы сыграют как минимум 21 гейм. Поставить на тотал больше 20.5 можно с коэффициентом 1.67, а на тотал меньше 20.5 — с коэффициентом 2.07.

Прошлые три встречи Самсоновой со Швентек завершились уверенной победой полячки в двух сетах. PARI предлагает коэффициент 1.93 на то, что фаворитка сумеет победить со счетом 2:0. Если же Швентек выиграет со счетом 2:1, сыграет ставка за 3.75. Вероятность победы Самсоновой в двух сетах котируется за 6.00.

Ига Швентек еще ни разу не проходила дальше четвертьфинала в рамках Уимблдона. В текущем розыгрыше турнира она выступает очень уверенно и уже обыграла Полину Кудерметову (7:5, 6:1), Кэти Макнелли (5:7, 6:2, 6:1), Даниэль Коллинз (6:2, 6:3) и Клару Таусон (6:4, 6:1). В связи с этим букмекеры видят Швентек главной соперницей Арины Соболенко — ставки на ее победу на Уимблдоне принимаются по коэффициенту 5.00.

Людмила Самсонова впервые зашла так далеко на уимблдонских кортах и не отдала соперницам ни одного сета. Ранее россиянка обыграла Майю Джойнт (6:3, 6:2), Юлию Стародубцеву (6:2, 6:1), Дарью Касаткину (6:2, 6:3) и Джессику Бусас Манейро (7:5, 7:5). Тем не менее аналитики не верят, что ей удастся увезти из Лондона блюдо Винус Роузуотер. Ставки на триумф Людмилы принимаются по коэффициенту 26.00.

Ранее по теме:Клиенты PARI уверены в победе Мирры Андреевой над Белиндой Бенчич в матче 1/4 финала Уимблдона

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