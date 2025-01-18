PARI: Путинцева — фаворитка в матче с Касаткиной на Australian Open

18 января Юлия Путинцева встретится с Дарьей Касаткиной в рамках третьего раунда Australian Open. Игра пройдет на корте комплекса «Мельбурн-Парк». Начало поединка запланировано на 05:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Хотя обе соперницы уверенно чувствуют себя на харде, аналитики PARI считают, что Юлия Путинцева окажется сильнее. Ставки на победу казахстанской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.65, что соответствует вероятности 60%. Поставить на успех Дарьи Касаткиной можно по коэффициенту 2.25, вероятность ее триумфа составляет примерно 40%.

Клиенты PARI также уверены в успехе фаворитки. 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Путинцевой.

Прошлые матчи соперниц получились довольно продолжительными, поэтому букмекеры ожидают, что в предстоящей встрече будет сыграно как минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.83, а на тотал меньше 21.5 — с коэффициентом 1.98.

Если говорить о ставках на точный счет по сетам, то самым вероятным исходом встречи считается 2:0 в пользу Путинцевой. Поставить на этот результат можно по коэффициенту 2.60. Если же Касаткина победит в двух сетах, сыграет пари за 3.70.

Касаткина играла против Путинцевой три раза и одолела ее в двух матчах. В прошлый раз спортсменки встречались в четвертьфинале турнира Ningbo Open, эта игра завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:6(6) в пользу россиянки.