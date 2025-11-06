Клиенты PARI считают, что «Рома» нанесет «Рейнджерс» четвертое подряд поражение в ЛЕ

6 ноября пройдут матчи четвертого тура общего этапа Лиги Европы. В одном из них сойдутся «Рейнджерс» и «Рома». Игра состоится на стадионе «Айброкс» в Глазго и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Ромы» можно с котировкой 1.63, что соответствует примерно 54% вероятности. Успех «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 3.95 (около 22%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.70 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе итальянцев. На победу «Ромы» приходится около 98% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

«Рейнджерс» в первых турах ЛЕ пропустила уже шесть мячей, а в играх с участием «Ромы» было в среднем минимум два гола. Поэтому аналитики полагают, что очный поединок команд получится достаточно результативным. Вероятность того, что в грядущем матче клубы суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.25. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.88. На сразу четыре мяча в игре аналитики дают котировку 3.00. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.85. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.90.

Индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.5 идет по коэффициенту 1.72. Вероятность того, что «Рейнджерс» сможет отличиться хотя бы один раз, оценивается котировкой 1.62.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех событий, включив в него победу «Ромы» за 2.00. Общий коэффициент экспресса составил 6.11.

После трех туров обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы: у «Ромы» три очка, а у «Рейнджерс» — ноль баллов и только один забитый мяч. Вероятность того, что итальянцы смогут набрать ход и попасть в топ-8, оценивается котировкой 5.10. Поставить на то, что «Рейнджерс» доберется до топ-24 и попадет в стыковые матчи, можно с коэффициентом 4.40.