Клиент PARI поставил 800 000 рублей на «Интер» в матче против «Ромы» в седьмом туре Серии А

18 октября в рамках седьмого тура Серии А «Рома» сойдется с «Интером». Встреча пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценкам аналитиков, «Интер» будет фаворитом поединка. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.25, что составляет 42% вероятности. Котировка на успех римлян составляет 3.35 (вероятность 28%). Поставить на ничью можно за 3.20 (30%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Интера». На победу гостей приходится около 82% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 6% — на ничью, и 12% — на «Рому».

По оценке аналитиков, матч получится достаточно сухим. В шести играх с участием «Ромы» было забито всего девять мячей. Поставить на минимум два гола в грядущем поединке можно с коэффициентом 1.30. Общий тотал больше 2.5 доступен за 2.10, а обратный исход — за 1.75.

Вероятность того, что «Интер» сможет распечатать ворота хозяев, оценивается котировкой 1.25. Поставить на то, что «Рома» в пятый раз по ходу чемпионата не пропустит, можно с коэффициентом 3.75. Ставка на то, что обе команды забьют, доступна за 1.78. Обратный исход идет с коэффициентом 1.98.

Самая крупная ставка на матч — 800 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил на «Интер» с форой (0) за 1.77.

«Рома» после шести туров идет на втором месте в чемпионате с 15-ю очками. «Интер», проиграв на один матч больше, отстает на три очка. На чемпионство римлян аналитики дают коэффициент 8.00. Шансы «Интера» завоевать трофей оцениваются котировкой 4.00.