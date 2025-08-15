Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 августа 8:27ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс

Белоруска подтвердит статус главной фаворитки турнира?
Валентин Васильев

15 августа Арина Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Цинциннати Мастерс. Игра пройдет на корте комплекса Lindner Family Tennis Center в Цинциннати, начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.60, что соответствует 60% вероятности. Поставить на успех Елены Рыбакиной можно за 2.45, вероятность ее триумфа составляет около 40%.

Клиенты PARI в основном ставят на фаворитку. 95% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Соболенко. Один из игроков поставил 100 000 рублей на успех Арины в составе экспресса из шести событий. Он также добавил в свой купон ставку на Карлоса Алькараса в матче с Андреем Рублевым и еще четыре футбольных матча в рамках чемпионатов Англии, Испании, Бельгии и Турции. В итоге общий коэффициент экспресса составил 4.00.

По оценкам аналитиков, в матче будет сыграно не менее 22 геймов. Поставить на тотал больше 21.5 можно по коэффициенту 1.62, а на тотал меньше 21.5 — по коэффициенту 2.15. Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Соболенко в двух сетах. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.38.

Путь к четвертьфиналу для Рыбакиной оказался непростым — ей пришлось отыграть по три сета с каждой соперницей. Ранее она прошла Ренату Сарасуа (4:6, 6:0, 7:5), Элиз Мертенс (4:6, 6:3, 7:5) и Мэдисон Киз (6:7(3), 6:4, 6:2).

Соболенко же отыграла предыдущие матчи более уверенно, победив Маркету Вондроушову (7:5, 6:1), Эмму Радукану (7:6(3), 4:6, 7:6(5)) и Джессику Бусас Манейро (6:1, 7:5). Именно Соболенко считается главной фавориткой Цинциннати Мастерс на текущий момент — ставки на ее победу в турнире принимаются по коэффициенту 3.20. Для сравнения, аналогичная ставка на Рыбакину котируется за 8.00.

Соперницы имеют богатую историю противостояний, которая насчитывает 13 матчей. В восьми из них выиграла Арина Соболенко. В прошлый раз спортсменки встречались в четвертьфинале турнира WTA в Берлине, этот матч завершился со счетом 7:6(6), 3:6, 7:6(6) в пользу Арины.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс
Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс
Новости
Ирек Ризаев устроил фристайл-шоу на Волге
Ирек Ризаев устроил фристайл-шоу на Волге
Новости
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» — главные фавориты нового сезона АПЛ
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» — главные фавориты нового сезона АПЛ
Новости
Клиент PARI поставил 2,7 млн рублей на победу «Пари НН» над «Ростовом» в Кубке России
Клиент PARI поставил 2,7 млн рублей на победу «Пари НН» над «Ростовом» в Кубке России
Новости
Клиенты PARI SECRET отправятся в Шанхай на финал Shanghai ATP Masters 1000 по теннису
Клиенты PARI SECRET отправятся в Шанхай на финал Shanghai ATP Masters 1000 по теннису
Новости
Екатерина Александрова пройдет Анну Калинскую на Цинциннати Мастерс, считают клиенты PARI
Екатерина Александрова пройдет Анну Калинскую на Цинциннати Мастерс, считают клиенты PARI
Новости
Клиенты PARI ставят на Андрея Рублева в матче с Франсиско Комесаньей
Клиенты PARI ставят на Андрея Рублева в матче с Франсиско Комесаньей
Новости
«Наш хоккей идет в хорошем направлении». Александр Якушев стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
«Наш хоккей идет в хорошем направлении». Александр Якушев стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на обмен голами между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФA
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на обмен голами между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФA
Новости
В PARI назвали фаворитов BLAST Bounty Fall 2025 по CS2
В PARI назвали фаворитов BLAST Bounty Fall 2025 по CS2
Новости

Новое

Читать все новости