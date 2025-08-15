Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс

15 августа Арина Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Цинциннати Мастерс. Игра пройдет на корте комплекса Lindner Family Tennis Center в Цинциннати, начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.60, что соответствует 60% вероятности. Поставить на успех Елены Рыбакиной можно за 2.45, вероятность ее триумфа составляет около 40%.

Клиенты PARI в основном ставят на фаворитку. 95% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Соболенко. Один из игроков поставил 100 000 рублей на успех Арины в составе экспресса из шести событий. Он также добавил в свой купон ставку на Карлоса Алькараса в матче с Андреем Рублевым и еще четыре футбольных матча в рамках чемпионатов Англии, Испании, Бельгии и Турции. В итоге общий коэффициент экспресса составил 4.00.

По оценкам аналитиков, в матче будет сыграно не менее 22 геймов. Поставить на тотал больше 21.5 можно по коэффициенту 1.62, а на тотал меньше 21.5 — по коэффициенту 2.15. Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Соболенко в двух сетах. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.38.

Путь к четвертьфиналу для Рыбакиной оказался непростым — ей пришлось отыграть по три сета с каждой соперницей. Ранее она прошла Ренату Сарасуа (4:6, 6:0, 7:5), Элиз Мертенс (4:6, 6:3, 7:5) и Мэдисон Киз (6:7(3), 6:4, 6:2).

Соболенко же отыграла предыдущие матчи более уверенно, победив Маркету Вондроушову (7:5, 6:1), Эмму Радукану (7:6(3), 4:6, 7:6(5)) и Джессику Бусас Манейро (6:1, 7:5). Именно Соболенко считается главной фавориткой Цинциннати Мастерс на текущий момент — ставки на ее победу в турнире принимаются по коэффициенту 3.20. Для сравнения, аналогичная ставка на Рыбакину котируется за 8.00.

Соперницы имеют богатую историю противостояний, которая насчитывает 13 матчей. В восьми из них выиграла Арина Соболенко. В прошлый раз спортсменки встречались в четвертьфинале турнира WTA в Берлине, этот матч завершился со счетом 7:6(6), 3:6, 7:6(6) в пользу Арины.