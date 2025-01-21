«Локомотив» забьет СКА минимум трижды. Клиент PARI поставил на это 250 000 рублей

21 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают небольшим фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.35, что составляет 41% вероятности. Спрогнозировать победу петербуржцев можно по коэффициенту 2.75 (или 35%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.00 (24%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.80 (53%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.03 (47%).

Клиенты PARI верят в успех ярославской команды. На победу «Локо» приходится около 65% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 32% сделано в пользу петербуржцев, еще приблизительно 3% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов зафиксировано соотношение 59% на 41% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.30. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 по коэффициенту 9.50. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если ярославцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.50.

СКА и «Локо» встречались в этом сезоне пять раз. В четырех играх сильнее оказывались «железнодорожники» — 2:0, 3:2, 3:2, 4:3. А один раз верх брали «армейцы» — 4:3. Аналитики PARI считают, что шестое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.68. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.20.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из Ярославля. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.83. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов СКА котируется за 1.95.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.15. Котировки на второй период — 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.80.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 250 000 рублей на то, что «Локомотив» забросит минимум три шайбы, по коэффициенту 1.95.

«Локомотив» одержал 38 побед и потерпел десять поражений в текущем сезоне. «Железнодорожники» лидируют в Западной конференции КХЛ и идут на серии из шести побед подряд. Статистика СКА скромнее: 25 побед и 20 поражений. Петербуржцы занимают седьмое место в Западной зоне, потерпев поражения в последних четырех играх.

Если хоккеисты «Локо» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 4.50. Ярославцы — фавориты в борьбе за чемпионство. Победа СКА в Кубке котируется за 6.50. «Армейцы» идут на втором месте в списке главных претендентов на трофей. При этом шансы «Локомотива» и СКА стать лучшим клубом Западной конференции совсем полярные и оцениваются коэффициентами 1.13 и 17.00 соответственно.