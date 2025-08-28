Ведомости
FONBET вместе с Сергеем Пиняевым запускает рекламную кампанию «Чипсодроп»

Руслан Ипполитов
Источник: FONBET

Новый проект построен на детской истории амбассадора букмекерской компании FONBET Сергея Пиняева, которую он рассказал в эфире программы «Это футбол, брат». 

Со слов футболиста, мама с детства приучала его к профессионализму и правильному питанию. В моменты, когда ровесники могли позволить себе после тренировок чипсы, юный Сережа слышал от мамы: «Одна чипсина = 400 метров по стадиону». Сейчас Пиняев – самый молодой дебютант и автор гола в составе сборной России. 

Рекламная кампания «Чипсодроп» объединит в себе несколько активаций: выпуск чипсов, кастомизированные бутсы и мерч.

Проект был презентован в августе 2025 года в спортивно-творческом кластере FONBASE. Подробности представлены по ссылке: fnbt.link/5a848.

