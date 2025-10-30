Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



30 октября 9:02ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»

Но эта игра вряд ли будет результативной
Руслан Ипполитов

30 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Северсталь» и московское «Динамо». Игра пройдет в Череповце и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают шансы команд практически равными. На победу «Северстали» в основное время можно поставить за 2.45, что соответствует примерно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет 2.55 (около 38%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.20 (приблизительно 23%).

Котировки на победу череповчан с учетом овертайма составляют 1.87. На итоговый успех динамовцев можно сделать ставку с коэффициентом 1.93.

Клиенты PARI склоняются к тому, что победят хозяева. На успех команды Андрея Козырева по итогам 60 минут приходится около 51% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 34% сделано на «Динамо», еще приблизительно 15% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 55% на 45% в пользу «Северстали».

Аналитики не уверены, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.20, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.65

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

У «Северстали» 14 побед в 20 играх и первая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Команда выиграла восемь последних матчей. Поставить на чемпионство череповчан можно за 100.00. На то, что «сталевары» станут первыми на Западе, предлагают котировку 50.00

У «Динамо» 11 побед в 18 матчах на старте сезона, бело-голубые идут на седьмом месте на Западе. Команда Алексея Кудашова имеет серию из двух побед подряд. Букмекеры оценивают шансы москвичей выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 20.50. На то, что  столичный клуб станет лучшим на Западе, предлагают заключить пари за 10.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое