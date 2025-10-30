Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»

30 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Северсталь» и московское «Динамо». Игра пройдет в Череповце и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают шансы команд практически равными. На победу «Северстали» в основное время можно поставить за 2.45, что соответствует примерно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет 2.55 (около 38%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.20 (приблизительно 23%).

Котировки на победу череповчан с учетом овертайма составляют 1.87. На итоговый успех динамовцев можно сделать ставку с коэффициентом 1.93.

Клиенты PARI склоняются к тому, что победят хозяева. На успех команды Андрея Козырева по итогам 60 минут приходится около 51% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 34% сделано на «Динамо», еще приблизительно 15% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 55% на 45% в пользу «Северстали».

Аналитики не уверены, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.20, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.65.

У «Северстали» 14 побед в 20 играх и первая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Команда выиграла восемь последних матчей. Поставить на чемпионство череповчан можно за 100.00. На то, что «сталевары» станут первыми на Западе, предлагают котировку 50.00.

У «Динамо» 11 побед в 18 матчах на старте сезона, бело-голубые идут на седьмом месте на Западе. Команда Алексея Кудашова имеет серию из двух побед подряд. Букмекеры оценивают шансы москвичей выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 20.50. На то, что столичный клуб станет лучшим на Западе, предлагают заключить пари за 10.00.