Клиенты PARI считают, что «Спартак» победит «Ростов» в РПЛ

18 октября «Спартак» примет «Ростов» в рамках 12-го тура РПЛ. Соперники встретятся на стадионе «Открытие Арена», начало встречи — в 15:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев. Ставки на победу «Спартака» принимаются по коэффициенту 1.60, что соответствует 60% вероятности. Поставить на успех «Ростова» можно за 5.60, ничья идет за 4.00. Вероятности этих исходов составляют 17% и 23%.

Клиенты PARI в основном ставят на фаворита. 95% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Спартака». Один из клиентов решил подстраховаться от ничейного исхода. Он поставил 100 000 рублей на москвичей с нулевой форой по коэффициенту 1.22. Ставка вошла в экспресс из двух событий. Во втором матче игрок выбрал нулевую фору на «Зенит» в матче с «Сочи» по коэффициенту 1.14. Суммарный коэффициент купона составил 1.39.

По оценкам аналитиков, в матче, вероятно, будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.87, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.93.

При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.85. Если же забьет только «Спартак», сыграет ставка за 2.65.

«Спартак» победил в трех из пяти прошлых матчей РПЛ, уступив только в дерби с ЦСКА (2:3). Сейчас красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице. Аналитики сомневаются, что команда Деяна Станковича сможет взять титул по итогам сезона — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 10.00.

«Ростов» же не проигрывает в национальном чемпионате уже шесть туров, но стабильно делит очки с соперниками и является одной из самых низовых команд в РПЛ. На момент публикации желто-синие занимают десятое место в турнирной таблице. Если команда сможет стать чемпионом России по итогам сезона, сыграет пари за 1000.00.