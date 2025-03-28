Клиенты PARI ставят на «Спартак» во втором матче с «Северсталью»

28 марта «Спартак» и «Северсталь» проведут второй матч серии плей-офф КХЛ. Игра пройдет на арене ДС «Мегаспорт» и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Несмотря на то, что первая встреча команд получилась боевой, аналитики PARI видят «Спартак» явным фаворитом. Ставки на победу красно-белых в основное время принимаются по коэффициенту 1.95, что соответствует 51% вероятности. Заключить пари на успех «Северстали» можно за 3.70, ничья идет за 4.10. Вероятности этих исходов составляют примерно 27% и 24%.

Поставить на итоговую победу «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.50, аналогичная ставка на «Северсталь» котируется за 2.55. Клиенты PARI также считают, что красно-белые окажутся сильнее. 86% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу хозяев. Один из игроков поставил 185 270 рублей на успех подопечных Алексея Жамнова в основное время.

По оценкам аналитиков, соперники вновь покажут высокую результативность. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.40, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.80.

Серия «Спартака» с «Северсталью» стартовала 26 марта. В первой встрече команд победитель не был определен в основное время, однако в овертайме москвичам удалось вырвать победу со счётом 5:4. После успеха красно-белых в первом матче коэффициент на их победу в серии снизился с 1.45 до 1.25. А вот котировки на успех череповчан выросли с 2.75 до 3.75.

Впрочем, кто бы ни выиграл серию, букмекеры низко оценивают вероятность того, что «Спартаку» или «Северстали» удастся выиграть Кубок Гагарина. Поставить на чемпионство москвичей можно с коэффициентом 11.00. Такую же ставку на череповчан можно сделать за 32.00.