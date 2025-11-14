Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 ноября 10:04ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на победу «Спартака» над «Северсталью» в КХЛ

Аналитики ожидают результативную игру
Валентин Васильев

14 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Спартак» и «Северсталь». Встреча топ-клубов Западной конференции состоится в столице и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников, а также изучили ставки клиентов на сегодняшнее событие.

В день игры букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают чуть больше предпочтений «Спартаку». Коэффициент на итоговый успех москвичей по итогам трех периодов — 2.25, что соответствует примерно 45% вероятности. На победу «Северстали» можно поставить за 2.80 (около 33%). Ничья в линии PARI идет за 4.30 (приблизительно 22%). Котировки на победу «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.75 (приблизительно по 55%), на победу «Северстали» — 2.10 (45%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что в основное время матч завершится победой гостей. На победу команды Алексея Жамнова приходится 62% от общего объема ставок на исход игры в основное время, еще 28% от всего объема пари сделано на победу коллектива Андрея Козырева, а 10% — на ничью. В общем объеме ставок на окончательный итог встречи также отражено преимущество «Спартака» — соотношение 84% на 16% в пользу хозяев.

Аналитики PARI ждут, что соперники забросят на двоих как минимум шесть шайб. Ставки на тотал больше 5.5 по голам принимаются за 1.83, противоположный вариант доступен за 1.97. Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Если чаще всего хоккеисты будут забивать во втором периоде, сыграет ставка за 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.30.

Клиентам PARI также доступны ставки на итоги сезона КХЛ-2024/25. Главным претендентом на завоевание Кубка Гагарина считается действующий обладатель трофея «Локомотив». Пари на второй подряд чемпионский триумф ярославцев будет рассчитано за 2.70. Шансы «Спартака» и «Северстали» оцениваются котировками 21.00 и 45.00 соответственно. Основной фаворит букмекеров в споре за победу в Западной конференции (2.10) — также «Локомотив» (2.10), на успех «Спартака» можно поставить за 9.00, «Северстали» — 12.00.

«Северсталь» одержала 16 побед и потерпела девять поражений в текущем сезоне. Череповецкий клуб идет на четвертом месте в Западной конференции с 32 очками. Статистика «Спартака» — 13 побед и 12 поражений. Москвичи — шестые на Западе с 29 баллами.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
Новости
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Новости
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Новости
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Новости
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости

Новое