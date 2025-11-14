Клиенты PARI ставят на победу «Спартака» над «Северсталью» в КХЛ

14 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Спартак» и «Северсталь». Встреча топ-клубов Западной конференции состоится в столице и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников, а также изучили ставки клиентов на сегодняшнее событие.

В день игры букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают чуть больше предпочтений «Спартаку». Коэффициент на итоговый успех москвичей по итогам трех периодов — 2.25, что соответствует примерно 45% вероятности. На победу «Северстали» можно поставить за 2.80 (около 33%). Ничья в линии PARI идет за 4.30 (приблизительно 22%). Котировки на победу «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.75 (приблизительно по 55%), на победу «Северстали» — 2.10 (45%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что в основное время матч завершится победой гостей. На победу команды Алексея Жамнова приходится 62% от общего объема ставок на исход игры в основное время, еще 28% от всего объема пари сделано на победу коллектива Андрея Козырева, а 10% — на ничью. В общем объеме ставок на окончательный итог встречи также отражено преимущество «Спартака» — соотношение 84% на 16% в пользу хозяев.

Аналитики PARI ждут, что соперники забросят на двоих как минимум шесть шайб. Ставки на тотал больше 5.5 по голам принимаются за 1.83, противоположный вариант доступен за 1.97. Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Если чаще всего хоккеисты будут забивать во втором периоде, сыграет ставка за 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.30.

Клиентам PARI также доступны ставки на итоги сезона КХЛ-2024/25. Главным претендентом на завоевание Кубка Гагарина считается действующий обладатель трофея «Локомотив». Пари на второй подряд чемпионский триумф ярославцев будет рассчитано за 2.70. Шансы «Спартака» и «Северстали» оцениваются котировками 21.00 и 45.00 соответственно. Основной фаворит букмекеров в споре за победу в Западной конференции (2.10) — также «Локомотив» (2.10), на успех «Спартака» можно поставить за 9.00, «Северстали» — 12.00.

«Северсталь» одержала 16 побед и потерпела девять поражений в текущем сезоне. Череповецкий клуб идет на четвертом месте в Западной конференции с 32 очками. Статистика «Спартака» — 13 побед и 12 поражений. Москвичи — шестые на Западе с 29 баллами.