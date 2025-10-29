Ведомости
29 октября 10:13ГлавнаяНовости

PARI: Spirit победит BB Team в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

Самая крупная ставка на матч — 150 000 рублей
Руслан Ипполитов

29 октября на турнире FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 пройдут полуфиналы верхней сетки. В одном из них зрителей ждет СНГ-дерби — Team Spirit против BB Team. Серия в формате best-of-3 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Team Spirit на турнире выиграла все свои матчи, отдав соперникам за четыре серии только одну карту. Поставить на победу состава Yatoro в грядущем поединке можно с котировкой 1.37. Точный счет 2:0 в пользу Spirit доступен за 2.13. Коэффициент на ростер Yatoro с форой по фрагам (-15.5) составляет 1.75, а с форой (-19.5) — 2.15. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.07.

BB Team в четвертьфинале обыграла Team Liquid со счетом 2:1. Вероятность того, что состав gpK~ победит в полуфинале, оценивается котировкой 3.10. Коэффициент на BB Team с форой по картам (+1.5) составляет 1.63, а с форой (-1.5) — 5.80. Состав gpk~ на FISSURE PLAYGROUND в среднем совершает 25 фрагов за карту. Вероятность того, что команда сделает более 45.5 фрагов за всю серию, оценивается котировкой 1.90.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава Yatoro. На победу Spirit приходится более 96% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 150 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух полуфиналов верхней сетки, включив в него ставки на победу Spirit за 1.40 и MOUZ за 1.68. Общий коэффициент экспресса составил 2.35.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. По мнению аналитиков, Team Spirit — главный фаворит чемпионата. На итоговый триумф состава Yatoro можно поставить с котировкой 2.20. Вероятность того, что трофей завоюет BB Team, оценивается коэффициентом 7.70.

