Клиенты PARI считают, что «Бавария» победит «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии

16 августа состоится матч за Суперкубок Германии — в нем сойдутся «Бавария» и «Штутгарт». Поединок пройдет на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте и начнется в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Баварию». Поставить на победу команды Венсана Компани в основное время можно с котировкой 1.57, что соответствует примерно 60% вероятности. Победа «Штутгарта» оценивается коэффициентом 5.10 (около 19%). На ничейный исход в основное время аналитики дают котировку 4.60 (порядка 21%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе действующих чемпионов «Бундеслиги». На победу «Баварии» в основное время приходится 99% от общего оборота пари на исход встречи.

На итоговый успех «Баварии» с учетом возможного дополнительного времени аналитики дают котировку 1.32. Вероятность того, что трофей достанется «Штутгарту», оценивается коэффициентом 3.10.

Более чем в десяти очных матчах подряд команды на двоих забивали минимум три мяча. При этом в восьми из этих игр было более трех голов. Аналитики полагают, что грядущий матч также получится крайне результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум три гола, можно с коэффициентом 1.47. На четыре забитых мяча и более аналитики дают коэффициент 2.10. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет забито не меньше пяти голов, составляет 3.50. Ставка на то, что команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.57. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.40.

«Бавария» выиграла семь из десяти последних матчей против «Штутгарта», а в последних пяти очных играх забила суммарно 13 мячей. Поставить на то, что команда Компани в грядущем матче забьет минимум дважды, можно с котировкой 1.50. Коэффициент на индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 составляет 2.35. Вероятность того, что «Штутгарт» хотя бы раз огорчит гостей, оценивается котировкой 1.45. Ставка на два гола от хозяев доступна за 3.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 210 770 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс, объединив в нем пять событий. В купон включен прогноз на итоговую победу «Баварии» за 1.32. Общий коэффициент экспресса составил 2.34.

Наиболее вероятным счетом матча является победа «Баварии» — 2:1. Это событие доступно в линии PARI за 9.00. Коэффициент 10.00 аналитики дают на ничью 1:1. Успех «Штутгарта» со счетом 2:1 можно взять за 17.00.

В прошлом сезоне «Бавария» заняла первое место с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя. «Штутгарт» стал только девятым в «Бундеслиги», однако в мае выиграл Кубок Германии, обыграв «Арминию» из Билефельда со счетом 4:2.