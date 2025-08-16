Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 августа 8:56ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Бавария» победит «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии

Эксперты ожидают обилия голов на «МХП-Арене»
Валентин Васильев

16 августа состоится матч за Суперкубок Германии — в нем сойдутся «Бавария» и «Штутгарт». Поединок пройдет на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте и начнется в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Баварию». Поставить на победу команды Венсана Компани в основное время можно с котировкой 1.57, что соответствует примерно 60% вероятности. Победа «Штутгарта» оценивается коэффициентом 5.10 (около 19%). На ничейный исход в основное время аналитики дают котировку 4.60 (порядка 21%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе действующих чемпионов «Бундеслиги». На победу «Баварии» в основное время приходится 99% от общего оборота пари на исход встречи.

На итоговый успех «Баварии» с учетом возможного дополнительного времени аналитики дают котировку 1.32. Вероятность того, что трофей достанется «Штутгарту», оценивается коэффициентом 3.10.

Более чем в десяти очных матчах подряд команды на двоих забивали минимум три мяча. При этом в восьми из этих игр было более трех голов. Аналитики полагают, что грядущий матч также получится крайне результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум три гола, можно с коэффициентом 1.47. На четыре забитых мяча и более аналитики дают коэффициент 2.10. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет забито не меньше пяти голов, составляет 3.50. Ставка на то, что команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.57. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.40

«Бавария» выиграла семь из десяти последних матчей против «Штутгарта», а в последних пяти очных играх забила суммарно 13 мячей. Поставить на то, что команда Компани в грядущем матче забьет минимум дважды, можно с котировкой 1.50. Коэффициент на индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 составляет 2.35. Вероятность того, что «Штутгарт» хотя бы раз огорчит гостей, оценивается котировкой 1.45. Ставка на два гола от хозяев доступна за 3.00

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 210 770 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс, объединив в нем пять событий. В купон включен прогноз на итоговую победу «Баварии» за 1.32. Общий коэффициент экспресса составил 2.34.  

Наиболее вероятным счетом матча является победа «Баварии» — 2:1. Это событие доступно в линии PARI за 9.00. Коэффициент 10.00 аналитики дают на ничью 1:1. Успех «Штутгарта» со счетом 2:1 можно взять за 17.00

В прошлом сезоне «Бавария» заняла первое место с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя. «Штутгарт» стал только девятым в «Бундеслиги», однако в мае выиграл Кубок Германии, обыграв «Арминию» из Билефельда со счетом 4:2.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI полагают, что Хамзат Чимаев финиширует Дрикуса дю Плесси на UFC 319
Клиенты PARI полагают, что Хамзат Чимаев финиширует Дрикуса дю Плесси на UFC 319
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «МЮ» в матче 1-го тура АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «МЮ» в матче 1-го тура АПЛ
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на дерби «Динамо» и ЦСКА в РПЛ
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на дерби «Динамо» и ЦСКА в РПЛ
Новости
«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025
«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ
Новости
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдет в рок-тематике
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдет в рок-тематике
Новости
«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами
«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами
Новости
Аналитики PARI считают «Реал» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги
Аналитики PARI считают «Реал» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги
Новости
Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс
Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс
Новости
Ирек Ризаев устроил фристайл-шоу на Волге
Ирек Ризаев устроил фристайл-шоу на Волге
Новости

Новое

Читать все новости