Клиенты PARI уверены в победе Швейцарии над Швецией в матче отбора на ЧМ

В субботу, 15 ноября, в матче отборочного этапа группы B к чемпионату мира по футболу 2026 года сыграют сборные Швейцарии и Швеции. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Женев» в швейцарской Женеве и начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд накануне матча, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке экспертов, очевидным фаворитом субботнего матча считается команда Швейцарии. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.60, что соответствует примерно 60% вероятности. Котировки на успех шведов составляют 5.50 (около 17%). Ничья в линии доступна по коэффициенту 4.15, что эквивалентно приблизительно 23% вероятности.

Клиенты PARI и вовсе считают хозяев поля безоговорочными фаворитами противостояния. В общем обороте ставок на исход матча почти 98% приходится на победу Швейцарии.

По оценке аналитиков PARI, команды в субботнем матче способны забить по меньшей мере три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.70, а в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.15. Пари на тотал больше 3.5 голов доступно за 2.60. Вероятность обмена голами котируется за 1.72, противоположный вариант доступен за 2.05.

В трех последних официальных матчах сборная Швеции ни разу не отметилась забитыми голами. Поставить на то, что по ходу субботней встречи будут забивать только игроки сборной Швейцарии, можно по коэффициенту 2.80.



Сборные Швейцарии и Швеции уже встречались между собой в рамках текущего отбора к чемпионату мира. Предыдущий матч состоялся в октябре и завершился победой швейцарцев со счетом 2:0 (поставить на повторение этого результата можно по коэффициенту 8.50). Команда Мурата Якина на данный момент лидирует в группе B, куда также входят сборные Косово и Словении. После четырех туров Швейцария имеет в своем активе три победы и одну ничью и с десятью набранными очками занимает первое место в турнирной таблице. Сборная Швеции демонстрирует прямо противоположные результаты (одна ничья и три поражения) и, занимая четвертое место в группе, не имеет даже математических шансов на попадание на ЧМ через отбор.