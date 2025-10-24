Ведомости
Клиенты PARI верят в победу Heroic над Team Spirit в матче на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

Аналитики придерживаются такого же мнения
Руслан Ипполитов
24 октября пройдет второй круг группового этапа FISSURE PLAYGROUND по Dota 2. В одном из матчей сойдутся Team Spirit и Heroic. Серия в формате best-of-3 начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Team Spirit, которая в первом туре переиграла Team Yandex. Поставить на победу состава Yatoro можно с котировкой 1.52. Команды уже встречались друг с другом в новом сезоне в рамках ивента BLAST — тогда сильнее был состав из СНГ. Точный счет 2:0 в пользу Spirit можно взять за 2.52. Общий тотал фрагов в матче больше 119.5 доступен за 2.25. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.94.

Heroic в новом сезоне уже успела выиграть один трофей, а также стала третьей в групповом этапе BLAST. Текущий ивент южноамериканский ростер начал с победы над Yakult Brothers со счетом 2:1. Ставка на успех коллектива Wisper в грядущей игре доступна за 2.54. Коэффициент на Heroic с форой по картам (+1.5) составляет 1.46, а с форой (-1.5) — 4.70. Тотал фрагов южноамериканского ростера в серии больше 52.5 можно взять за 1.87. Вероятность того, что на первой карте зрители увидят Ultrakill, оценивается котировкой 4.40.

Клиенты PARI, наоборот, больше верят в южноамериканский состав. На победу Heroic приходится более 73% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 500 000 рублей.  Один из клиентов PARI собрал экспресс из пяти матчей FISSURE PLAYGROUND, включив в него ставку на Spirit c форой по картам  (+1.5) за 1.16. Общий коэффициент экспресса составил 2.74.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составляет $1 млн.

