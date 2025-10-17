Клиент PARI поставил более 7 000 000 рублей на победу ЦСКА в матче КХЛ против «Торпедо»

17 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Торпедо» и ЦСКА. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы гостей выше. На победу ЦСКА в основное время можно поставить за 1.97. Это примерно 49% вероятности. Коэффициент на успех «Торпедо» по итогам трех периодов составляет 3.25 (около 30%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.20 (приблизительно 21%).

Котировки на победу гостей с учетом овертайма составляют 1.60. На итоговый успех нижегородцев можно сделать ставку с коэффициентом 2.35.

Клиенты PARI уверены в успехе ЦСКА. На победу команды Игоря Никитина приходится около 86% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 12% сделано на «Торпедо», еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов более 99% сделано в пользу «армейцев».

Аналитики не уверены, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.20, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.65.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 7 032 350 рублей. Один из игроков собрал экспресс и двух событий с общим коэффициентом 2.13 и включил в него пари на итоговую победу клуба из ЦСКА. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.58. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 7 946 555 рублей.

ЦСКА выиграл шесть из 15 матчей на старте сезона и идет на девятом месте в таблице Западной конференции. Команда Андрея Разина проиграла три последних матча. Букмекеры оценивают шансы «армейцев» выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 4.00. На то, что москвичи станут лучшими на Западе, предлагают заключить пари за 2.90.

У «Торпедо» девять побед в 17 играх и третья строчка в турнирной таблице Запада. Команда Алексея Исакова выиграла лишь один из последних шести матчей. Поставить на чемпионство нижегородцев можно за 75.00. На то, что торпедовцы станут первыми на Западе, предлагают котировку 48.00.