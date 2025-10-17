Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 октября 8:28ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил более 7 000 000 рублей на победу ЦСКА в матче КХЛ против «Торпедо»

Букмекеры оценивают шансы гостей выше
Валентин Васильев

17 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Торпедо» и ЦСКА. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы гостей выше. На победу ЦСКА в основное время можно поставить за 1.97. Это примерно 49% вероятности. Коэффициент на успех «Торпедо» по итогам трех периодов составляет 3.25 (около 30%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.20 (приблизительно 21%).

Котировки на победу гостей с учетом овертайма составляют 1.60. На итоговый успех нижегородцев можно сделать ставку с коэффициентом 2.35.

Клиенты PARI уверены в успехе ЦСКА. На победу команды Игоря Никитина приходится около 86% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 12% сделано на «Торпедо», еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов более 99% сделано в пользу «армейцев».

Аналитики не уверены, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.20, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.65

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 7 032 350 рублей. Один из игроков собрал экспресс и двух событий с общим коэффициентом 2.13 и включил в него пари на итоговую победу клуба из ЦСКА. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.58. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 7 946 555 рублей.

ЦСКА выиграл шесть из 15 матчей на старте сезона и идет на девятом месте в таблице Западной конференции. Команда Андрея Разина проиграла три последних матча. Букмекеры оценивают шансы «армейцев» выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 4.00. На то, что москвичи станут лучшими на Западе, предлагают заключить пари за 2.90.

У «Торпедо» девять побед в 17 играх и третья строчка в турнирной таблице Запада. Команда Алексея Исакова выиграла лишь один из последних шести матчей. Поставить на чемпионство нижегородцев можно за 75.00. На то, что торпедовцы станут первыми на Западе, предлагают котировку 48.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Бавария» — фаворит матча с дортмундской «Боруссией» в седьмом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с дортмундской «Боруссией» в седьмом туре Бундеслиги
Новости
Клиенты PARI считают, что «Спартак» победит «Ростов» в РПЛ
Клиенты PARI считают, что «Спартак» победит «Ростов» в РПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу ЦСКА над «Локомотивом» в 12-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу ЦСКА над «Локомотивом» в 12-м туре РПЛ
Новости
Клиенты PARI считают, что «Локомотив» во второй раз в сезоне КХЛ победит СКА
Клиенты PARI считают, что «Локомотив» во второй раз в сезоне КХЛ победит СКА
Новости
«Предпринимателю важно чувствовать тренды и опираться на качественные данные»: CEO PARI Руслан Медведь выступил на SportTech Сколково
«Предпринимателю важно чувствовать тренды и опираться на качественные данные»: CEO PARI Руслан Медведь выступил на SportTech Сколково
Новости
Клиент PARI поставил более 7 000 000 рублей на победу ЦСКА в матче КХЛ против «Торпедо»
Клиент PARI поставил более 7 000 000 рублей на победу ЦСКА в матче КХЛ против «Торпедо»
Новости
Клиенты PARI SECRET побывали на финале турнира «Мастерс» в Шанхае
Клиенты PARI SECRET побывали на финале турнира «Мастерс» в Шанхае
Новости
Мирослав Ромащенко рассказал, какая была установка у Артема Дзюбы в матче с Испанией на ЧМ-2018
Мирослав Ромащенко рассказал, какая была установка у Артема Дзюбы в матче с Испанией на ЧМ-2018
Новости
В Екатеринбурге продолжается фотовыставка, посвященная ветеранам уральского спорта
В Екатеринбурге продолжается фотовыставка, посвященная ветеранам уральского спорта
Новости
FONBET совместно с Александром Овечкиным объявляют о конкурсе на ремонт для поклонников хоккея
FONBET совместно с Александром Овечкиным объявляют о конкурсе на ремонт для поклонников хоккея
Новости

Новое