Клиенты PARI уверены в победе «Торпедо» в матче со «Спартаком» из Костромы в PARI матче тура

11 августа в четвертом туре Лиги PARI московское «Торпедо» примет на своей арене «Спартак» из Костромы. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд на успех.

Аналитики PARI считают «Торпедо» фаворитом в PARI матче тура со «Спартаком». Коэффициент на победу московской команды составляет 1.77, что соответствует примерно 54% вероятности. Ничью можно взять 3.60 (около 26%). Коэффициент на победу «Спартака» составляет 4.80 (почти 20%).

Клиенты PARI уверены в успехе московской команды. На победу «Торпедо» приходится почти 94% от общего объема ставок на исход встречи. На победу «Спартака» сделано 4%, еще 2% — на ничейный результат матча.

Аналитики PARI уверены, что в матч не будет результативным. Ставка на ТБ 1.5 доступна за 1.45. ТБ 2.5 можно забрать за 2.20, а обратный исход (ТМ 2.5) за 1.65. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2.15. Обратный исход доступен за 1.70. Также можно заключить пари на то, что в игре забьет только одна команда, по котировке 2.15.

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счет встречи. Поставить на победу «Торпедо» 1:0 можно за 6.00. Ничья 1:1 в матче оценивается в 7.50. Взять минимальную победу «Спартака» можно за 11.00. Триумф «Торпедо» со счетом 2:1 доступен по ставке 9.00.

Этот сезон московская команда начала неуверенно — два поражения и одна ничья. «Спартак Кострома» стартовал увереннее, на его счета победа, ничья и поражение. При этом «Торпедо» проиграло свой единственный домашний матч «Челябинску» со счетом 2:3. «Спартак Кострома», наоборот, выиграл свой первый выездной матч в сезоне против московской «Родины» — 3:1. Таким образом, «Торпедо» занимает 15-е место, а вот «Спартак» идет десятым.

В начале июля Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/2026 турнир проходит под названием Лига PARI.