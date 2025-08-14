Торпедо - Спартак Кострома, 11 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Судя по стартовым матчам сезона, торпедовцы до сих пор приходят в чувства после потрясений, вызванных арестом первых лиц клуба и исключением команды из РПЛ. Два забитых мяча и одно очко из девяти возможных - это совсем не то, на что рассчитывали поклонники команды. Чемпионским такой график уж точно не назовешь. Нужно срочно исправлять ситуацию, пока конкуренты не ушли в отрыв.

Спартаковцы в этом сезоне уже один раз праздновали победу в Химках - над «Родиной». Но повторить этот номер им будет крайне сложно. Настрой у хозяев по умолчанию будет максимальным. Пора бы черно-белым уже победить. С высокой степенью вероятности это произойдет уже в понедельник.