Торпедо - Спартак Кострома, 11 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

На понедельник, 11 августа, в Лиге PARI вынесены два матча четвертого тура. «Торпедо» на своем поле сыграет со «Спартаком» из Костромы. С четвертой-то попытки автозаводцы наконец-то выиграют?
Турнир: Лига PARI, 4-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|3
|1
|6
|10-17
|«Спартак» (Кострома)
|6
|1
|3
|17-10
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Торпедо»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Торпедо»
2:3
«Челябинск»
Лига PARI
|29.06.2025
|«Спартак»
3:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Торпедо»
1:1
«КАМАЗ»
Первая лига
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Спартак»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Родина»
1:3
«Спартак»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Спартак»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|30.06.2025
|«Акрон»
0:0
«Спартак»
Товарищеский матч
|14.06.2025
|«Спартак»
0:1
«Ленинградец»
Вторая лига
Судя по стартовым матчам сезона, торпедовцы до сих пор приходят в чувства после потрясений, вызванных арестом первых лиц клуба и исключением команды из РПЛ. Два забитых мяча и одно очко из девяти возможных - это совсем не то, на что рассчитывали поклонники команды. Чемпионским такой график уж точно не назовешь. Нужно срочно исправлять ситуацию, пока конкуренты не ушли в отрыв.
Спартаковцы в этом сезоне уже один раз праздновали победу в Химках - над «Родиной». Но повторить этот номер им будет крайне сложно. Настрой у хозяев по умолчанию будет максимальным. Пора бы черно-белым уже победить. С высокой степенью вероятности это произойдет уже в понедельник.
Прямая трансляция игры запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: Гусман (неявка в команду)
«Спартак»: нет
PARI установил коэффициент 1.85 на победу столичной команды и 4.20 - приезжей. Ничья котируется в конторе за 3.65.
Аналитики считают одинаково вероятными исходами встречи как минимальную победу москвичей (1:0), так и результативную ничью 1:1. Оба варианта котируются за 7.00.
Бесплатно игру покажут официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
Билеты на игру доступны онлайн на официальном ресурсе «Арены Химки». Стоимость колеблется от 1 300 до 1 600 рублей. Паспорт болельщика не нужен.