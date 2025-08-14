Ведомости
Торпедо - Спартак Кострома, 11 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Автозаводцы наконец-то победят?
Валентин Васильев

На понедельник, 11 августа, в Лиге PARI вынесены два матча четвертого тура. «Торпедо» на своем поле сыграет со «Спартаком» из Костромы. С четвертой-то попытки  автозаводцы наконец-то выиграют?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва) 

11.08.2025, Пн

19:00 МСК

«Спартак» (Кострома)

П1 - 1.85

Х - 3.65

П2 - 4.20

Турнир: Лига PARI, 4-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)

Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо»31610-17
«Спартак» (Кострома)61317-10

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«СКА-Хабаровск»

1:0

«Торпедо»

Лига PARI

27.07.2025«Нефтехимик»

0:0

«Торпедо»

Лига PARI

20.07.2025«Торпедо»

2:3

«Челябинск»

Лига PARI

29.06.2025«Спартак»

3:1

«Торпедо»

Товарищеский матч

24.05.2025«Торпедо»

1:1

«КАМАЗ»

Первая лига

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Спартак»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

27.07.2025«Родина»

1:3

«Спартак»

Лига PARI

20.07.2025«Спартак»

0:1

«Факел»

Лига PARI

30.06.2025«Акрон»

0:0

«Спартак»

Товарищеский матч

14.06.2025«Спартак»

0:1

«Ленинградец»

Вторая лига

Судя по стартовым матчам сезона, торпедовцы до сих пор приходят в чувства после потрясений, вызванных арестом первых лиц клуба и исключением команды из РПЛ. Два забитых мяча и одно очко из девяти возможных - это совсем не то, на что рассчитывали поклонники команды. Чемпионским такой график уж точно не назовешь. Нужно срочно исправлять ситуацию, пока конкуренты не ушли в отрыв. 

Спартаковцы в этом сезоне уже один раз праздновали победу в Химках - над «Родиной». Но повторить этот номер им будет крайне сложно. Настрой у хозяев по умолчанию будет максимальным. Пора бы черно-белым уже победить. С высокой степенью вероятности это произойдет уже в понедельник. 

Прямая трансляция игры запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери

«Торпедо»: Гусман (неявка в команду)

«Спартак»: нет

PARI установил коэффициент 1.85 на победу столичной команды и 4.20 - приезжей. Ничья котируется в конторе за 3.65.

С каким счетом завершится матч «Торпедо» - «Спартак»?

Аналитики считают одинаково вероятными исходами встречи как минимальную победу москвичей (1:0), так и результативную ничью 1:1. Оба варианта котируются за 7.00.

Где смотреть бесплатно матч «Торпедо» - «Спартак»?

Бесплатно игру покажут официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

Где купить билеты на  матч «Торпедо» - «Спартак»?

Билеты на игру доступны онлайн на официальном ресурсе «Арены Химки». Стоимость колеблется от 1 300 до 1 600 рублей. Паспорт болельщика не нужен.

