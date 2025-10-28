Клиенты PARI ставят на «Трактор» в матче с «Автомобилистом» в КХЛ

28 октября «Трактор» сыграет с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на домашней арене челябинского коллектива и начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что хозяева имеют чуть больше шансов на успех. Ставки на победу «Трактора» принимаются по коэффициенту 2.30, что соответствует 41% вероятности. Поставить на успех «Автомобилиста» можно за 2.60, а на ничью — за 4.30. Эти котировки выражают вероятности 36% и 23%.

Клиенты PARIставят на исход встречи по-разному. 41% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на успех «Трактора», еще 39% на ничью и 20% на «Автомобилист».

Итоговая победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.80, такую же ставку на «Автомобилист» можно сделать за 2.00. На этом рынке на успех челябинцев приходится 85% от общего объема пари и 15% сделано на победу екатеринбуржцев.

По оценкам аналитиков, в матче будет заброшено минимум пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.55, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.40.

«Трактор» разместился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной Конференции, набрав 22 очка. В прошлых пяти играх регулярного чемпионата «медведи» обыграли только «Салават Юлаев» (2:1) и «Сибирь» (4:3 Б). При этом они уступили «Авангарду» (5:8) и «Автомобилисту» (3:5), а также проиграли еще один матч с «Салаватом Юлаевым» (2:3). Несмотря на переменные успехи в последних играх, букмекеры все еще считают «Трактор» одним из главных претендентов на Кубок Гагарина в этом сезоне — если челябинцы смогут взять трофей, сыграет ставка за 8.00.

«Автомобилист» занимает третье место в турнирной таблице Востока с 25 очками. Ранее екатеринбуржцы обыграли «Сочи» (3:2 ОТ) и «Трактор» (5:3), но проиграли «Северстали» (0:2), «Авангарду» (2:3 ОТ) и «Торпедо» (4:7). PARI предлагает коэффициент 12.00 на то, что «Автомобилист» сможет взять Кубок Гагарина по итогам сезона.