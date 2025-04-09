Клиент PARI поставил более 200 000 рублей на «Трактор» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Динамо»

28 апреля в стартовом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ встретятся «Трактор» и «Динамо». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда чуть выше. На победу команды Бенуа Гру в основное время можно поставить за 2.45. Это примерно 40% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет 2.75 (около 36%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.95 (приблизительно 24%).

Котировки на победу челябинцев с учетом овертайма составляют 1.80. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.00.

Мнения клиентов PARI относительно исхода основного времени матча разделились. На успех «Трактора» приходится около 48% от общего объема ставок на этом рынке. Примерно 46% сделано на «Динамо», еще приблизительно 6% — на ничью. А вот на рынке итоговой победы в матче соотношение 63% на 37% в пользу подопечных Бенуа Гру.

На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдут москвичи, предлагают коэффициент 1.87, а шансы «Трактора» оценили в 1.92. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 2.80.

Аналитики PARI не уверены в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.15. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.65.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 214 151 рубль. Один из игроков заключил пари на победу «Трактора» с учетом овертайма в матче с коэффициентом 1.80.

«Трактор» в первых двух раундах сломил сопротивление «Адмирала» (4-2 в серии) и минского «Динамо» (4-1). Шансы челябинцев выиграть Кубок Гагарина оценили коэффициентом 4.30.

Динамовцы на пути к полуфиналу оказались сильнее СКА (4-2) и «Ак Барса» (4-2), причем казанцам бело-голубые по ходу серии уступали 0-2. Сделать ставку на итоговое чемпионство подопечных Алексея Кудашова можно за 4.40.