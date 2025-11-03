«Хочется ему морду набить». Арман Царукян высказался про бой с Дэном Хукером

Боец UFC и амбассадор букмекерской компании PARI Арман Царукян дал большое интервью «Чемпионату», где рассказал о своих достижениях в грэпплинге, встрече с Путиным и дружбе с другими бойцами UFC, а также ответил на другие интересные вопросы.

Следующим соперником Армана Царукяна в UFC станет новозеландец Дэн «Палач» Хукер, занимающий 7-е место в рейтинге легкого дивизиона. Их бой, запланированный на 22 ноября, возглавит турнир Fight Night в Дохе. Арман рассказал, что испытывает сильную неприязнь к противнику, но хочет решить все в клетке. Он также считает, что «Палачу» не хватит навыков, чтобы ответить за свой трэш-ток.

«Мне не нравится Хукер именно как человек. Мне кажется, он гнилой, ему хочется просто набить морду. И я буду стараться максимально, чтобы эти эмоции выплеснуть в бою, в клетке. Чтобы не было никаких инцидентов до боя. Мне он не нравится. Он один из тех бойцов, которых я не люблю, которые много болтают, а на деле — пустословы», — отметил Царукян.

Не впечатляет Армана и Бенуа Сен-Дени. По мнению ахалкалакца, француз побоялся выходить в клетку с Чарльзом Оливейрой, прикрывшись «уважением» к бразильцу.

«Просто цирк. Как можно от такого отказаться? Просто он понимает, что не в форме, нужна отмазка. Тебе из UFC человек звонит и говорит: «Нужно выступить, это твой шанс». И ты придумываешь там какие-то оправдания. Как можно уважать его, если он тебе никто. Он не был твоим кумиром. А даже если и был… Ты выйдешь, победишь своего кумира, заработаешь деньги и попадешь в топ-5. Он знает, что может проиграть, он не готов, с весогонкой могут быть проблемы. Ну и Бенуа не того калибра, чтобы побеждать Оливейру. Красиво съехал. Времени недостаточно, чтобы приготовиться», — заявил Арман.

Арман Царукян рассказал, что в последнее время у него сложились дружеские отношения с Хамзатом Чимаевым — действующим чемпионом UFC в среднем весе. Предполагается, что «Борз» станет одним из угловых Царукяна в его следующем поединке.

«Он сказал, что на следующий мой бой будет тоже у меня в углу, будет поддерживать. Если у него боя не будет, конечно. Для этого и нужны друзья, чтобы поддержать друг друга и пойти вперед. И Хамзат очень достойный человек, очень хорошо поддерживает всех своих друзей, спарринг-партнеров, близких людей. Он этого не показывает в интернете, но всем дарит машины и квартиры, помогает всем, чем может», — рассказал Арман.