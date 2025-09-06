Клиенты PARI уверены в победе Испании над Турцией в матче отбора на ЧМ

В воскресенье, 7 сентября, в матче второго тура отборочного этапа к чемпионату мира по футболу 2026 года сыграют сборные Турции и Испании. Встреча пройдет на муниципальном стадионе турецкого города Конья и начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке экспертов, явным фаворитом воскресного поединка является сборная Испании. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.58, что соответствует примерно 61% вероятности. Возможный успех Турции оценивается куда более сдержанно — на хозяев установлена котировка 5.70 (около 17%). Ничья в линии идет за 4.40, что эквивалентно приблизительно 22% вероятности.

Клиенты PARI и вовсе не допускают мыслей, что Испания может не выиграть в предстоящем матче. В общем обороте ставок на исход воскресного поединка почти 99% приходится на победу хозяев.

В девяти из десяти последних сыгранных матчей футболисты сборной Испании забивали как минимум по два мяча в ворота соперника. Турецкая сборная, напротив, редко уходит с поля без пропущенного гола. По оценке аналитиков PARI , это дает повод рассчитывать, что в воскресном матче будет забито по меньшей мере три мяча. Сделать ставку на тотал больше 2.5 гола можно по коэффициенту 1.68, тогда как в обратном случае сыграет ставка за 2.20.

Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.75, противоположный вариант доступен за 2.10. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 гола от Испании можно по коэффициенту 1.62, как минимум один забитый мяч в исполнении турков оценивается котировкой 1.60.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является победа испанцев со счетом 2:0 — такой исход доступен по коэффициенту 8.50. Поражения турецкой сборной со счетом 0:1 или 1:2 оцениваются котировкой 9.00. Ничья 1:1 доступна по коэффициенту 8.50, ничья 0:0 — по коэффициенту 11.00. Такая же котировка установлена и на крупную победу испанцев со счетом 3:0.

Сборная Испании ни разу в своей истории не проигрывала турецкой команде. В пяти сыгранных матчах испанцы четырежды победили и еще одну встречу свели к ничьей, а общая разница мячей составляет 8:1. Последний матч между командами состоялся в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу в 2016 году. Тогда испанцы одержали легкую победу со счетом 3:0.

Что касается текущего отбора, то Испания и Турция совместно с командами Грузии и Болгарии выступают в группе E. После матчей первого тура испанцы и турки делят между собой первую и вторую строчки, имея в своем активе по одной победе. Футболисты сборной Испании без особых проблем обыграли команду Болгарии со счетом 3:0, тогда как Турция оказалась сильнее Грузии, одержав победу со счетом 3:2.