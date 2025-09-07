Турция - Испания, 7 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Обе команды избежали очковых потерь на старте отборочного турнира, забив по три мяча соперникам в гостях. Но на этом схожести и заканчиваются. Испанцы уже на пятой минуте привели в уныние переполненный стадион в Софии голом Оярсабаля и еще в первом тайме развеяли все иллюзии болгар. Кукурелья эффектным диагональным ударом удвоил счет, а Мерино после углового довел его до разгромного. Второй тайм можно было не проводить - испанцы на классе и опыте довели дело до победы.

А вот туркам в Тбилиси пришлось понервничать. Они тоже вели в счете в три мяча, но затем сами себе придумали проблемы. При счете 1:3 Йылмаз умудрился удалиться за грязный подкат в центральном круге. На 90-й минуте Кварацхелия минимизировал преимущество гостей, и тем пришлось пережить крайне волнительную. К счастью турок, больше счет не изменился.

Матчи Испании и Турции традиционно отличает высокая результативность. У хозяев из 10 предыдущих игр семь были на «тотал больше 2.5», у гостей - девять. В данном случае перспективным нам представляется комбо: 2Х и ТБ 2.5.