Турция - Испания, 7 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Одно из самых потенциально жарких и зажигательных противостояний уикенда в Европе состоится в турецкой Конье. Во втором туре отбора на чемпионат мира 2026 года команда Турции примет сильнейшую сборную Европы. Вашему вниманию лучшие коэффициенты и прогноз на воскресный матч.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 2-й тур
Стадион: «Медаш Конья Бююкшехир» (Конья, Турция)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Турция
|1
|4
|6
|5-17
|Испания
|6
|4
|1
|17-5
Последние пять матчей сборной Турции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
04.09.2025
|Грузия
2:3
Турция
Отбор ЧМ-2026
11.06.2025
|Мексика
1:0
Турция
Товарищеский матч
07.06.2025
|США
1:2
Турция
Товарищеский матч
23.03.2025
|Венгрия
0:3
Турция
Лига наций
20.03.2025
|Турция
3:1
Венгрия
Лига наций
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.09.2025
|Болгария
0:3
Испания
Отбор ЧМ-2026
|08.06.2025
|Португалия
2:2, пен. 5:3
Испания
Лига наций
|05.06.2025
|Испания
5:4
Франция
Лига наций
|23.03.2025
|Испания
3:3, пен. 5:4
Нидерланды
Лига наций
|20.03.2025
|Нидерланды
2:2
Испания
Лига наций
Группа E
04.09.2025. 19:00. Грузия – Турция - 2:3
04.09.2025. 21:45. Болгария – Испания - 0:3
07.09.2025. 16:00. Грузия – Болгария
07.09.2025. 21:45. Турция – Испания
11.10.2025. 21:45. Болгария – Турция
11.10.2025. 21:45. Испания – Грузия
14.10.2025. 21:45. Испания – Болгария
14.10.2025. 21:45. Турция – Грузия
15.11.2025. 20:00. Турция – Болгария
15.11.2025. 20:00. Грузия – Испания
18.11.2025. 22:45. Испания – Турция
18.11.2025. 22:45. Болгария – Грузия
Пока обе команды делят первое-второе места по очкам.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Испания
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Турция
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3. Грузия
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|4. Болгария
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Обе команды избежали очковых потерь на старте отборочного турнира, забив по три мяча соперникам в гостях. Но на этом схожести и заканчиваются. Испанцы уже на пятой минуте привели в уныние переполненный стадион в Софии голом Оярсабаля и еще в первом тайме развеяли все иллюзии болгар. Кукурелья эффектным диагональным ударом удвоил счет, а Мерино после углового довел его до разгромного. Второй тайм можно было не проводить - испанцы на классе и опыте довели дело до победы.
А вот туркам в Тбилиси пришлось понервничать. Они тоже вели в счете в три мяча, но затем сами себе придумали проблемы. При счете 1:3 Йылмаз умудрился удалиться за грязный подкат в центральном круге. На 90-й минуте Кварацхелия минимизировал преимущество гостей, и тем пришлось пережить крайне волнительную. К счастью турок, больше счет не изменился.
Матчи Испании и Турции традиционно отличает высокая результативность. У хозяев из 10 предыдущих игр семь были на «тотал больше 2.5», у гостей - девять. В данном случае перспективным нам представляется комбо: 2Х и ТБ 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетсити»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Прямую трансляцию из Турции проведет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|Официальный сайт УЕФА
|Текстовая и графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Турция: Йылмаз (дисквалификация)
Испания: нет
Аналитики БК «Бетсити» оценили вероятность победы турок высоким коэффициентом 6.20. Котировка на Испанию в четыре раза ниже! На ничью можно поставить за 4.50.
Варианты 0:1 и 1:1 котируются в «Бетсити» на одинаковом уровне - 7.80.
При наличии подписки смотреть матчи ЧМ-2026 в полном объеме можно на платформе Okko.
Помимо турок и испанцев в эту четверку входят Грузия с Болгарией.
Победители групп попадают в финальную стадию напрямую. Команды со вторых мест разыграют дополнительные путевки на ЧМ-2026 в стыковых матчах.