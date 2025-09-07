Ведомости
Турция - Испания, 7 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Обе команды победно стартовали в квалификации
Валентин Васильев

Одно из самых потенциально жарких и зажигательных противостояний уикенда в Европе состоится в турецкой Конье. Во втором туре отбора на чемпионат мира 2026 года команда Турции примет сильнейшую сборную Европы. Вашему вниманию лучшие коэффициенты и прогноз на воскресный матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Турция

Место в рейтинге ФИФА: 27

07.09.2025, Вс

21:45 МСК

Испания

Место в рейтинге ФИФА: 2

П1 - 6.20

Х - 4.50

П2 - 1.56

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 2-й тур

Стадион: «Медаш Конья Бююкшехир» (Конья, Турция)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Турция 1465-17
Испания64117-5

Последние пять матчей сборной Турции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.09.2025

Грузия

2:3

Турция

Отбор ЧМ-2026

11.06.2025

Мексика

1:0

Турция

Товарищеский матч

07.06.2025

США

1:2

Турция

Товарищеский матч

23.03.2025

Венгрия

0:3

Турция

Лига наций

20.03.2025

Турция

3:1

Венгрия

Лига наций

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.09.2025Болгария

0:3

Испания

Отбор ЧМ-2026

08.06.2025Португалия

2:2, пен. 5:3

Испания

Лига наций

05.06.2025Испания

5:4

Франция

Лига наций

23.03.2025Испания

3:3, пен. 5:4

Нидерланды

Лига наций

20.03.2025Нидерланды

2:2

Испания

Лига наций

Календарь и результаты игр 

Свернуть

Группа E
04.09.2025.   19:00. Грузия – Турция - 2:3
04.09.2025.   21:45. Болгария – Испания - 0:3
07.09.2025.   16:00. Грузия – Болгария
07.09.2025.   21:45. Турция – Испания
11.10.2025.   21:45. Болгария – Турция
11.10.2025.   21:45. Испания – Грузия
14.10.2025.   21:45. Испания – Болгария
14.10.2025.   21:45. Турция – Грузия
15.11.2025.   20:00. Турция – Болгария
15.11.2025.   20:00. Грузия – Испания
18.11.2025.   22:45. Испания – Турция
18.11.2025.   22:45. Болгария – Грузия

Место в турнирной таблице

Свернуть

Пока обе команды делят первое-второе места по очкам.

КомандыИВНПМО
1. Испания11003-03
2. Турция11003-23
3. Грузия10012-30
4. Болгария10010-30

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды избежали очковых потерь на старте отборочного турнира, забив по три мяча соперникам в гостях. Но на этом схожести и заканчиваются. Испанцы уже на пятой минуте привели в уныние переполненный стадион в Софии голом Оярсабаля и еще в первом тайме развеяли все иллюзии болгар. Кукурелья эффектным диагональным ударом удвоил счет, а Мерино после углового довел его до разгромного. Второй тайм можно было не проводить - испанцы на классе и опыте довели дело до победы. 

А вот туркам в Тбилиси пришлось понервничать. Они тоже вели в счете в три мяча, но затем сами себе придумали проблемы. При счете 1:3 Йылмаз умудрился удалиться за грязный подкат в центральном круге. На 90-й минуте Кварацхелия минимизировал преимущество гостей, и тем пришлось пережить крайне волнительную. К счастью турок, больше счет не изменился.  

Матчи Испании и Турции традиционно отличает высокая результативность. У хозяев из 10 предыдущих игр семь были на «тотал больше 2.5», у гостей - девять. В данном случае перспективным нам представляется комбо: 2Х и ТБ 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Прямую трансляцию из Турции проведет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»Графическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

Турция: Йылмаз (дисквалификация)

Испания: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК «Бетсити» оценили вероятность победы турок высоким коэффициентом 6.20. Котировка на Испанию в четыре раза ниже! На ничью можно поставить за 4.50.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч Турция - Испания?

Варианты 0:1 и 1:1 котируются в «Бетсити» на одинаковом уровне - 7.80.

Где смотреть бесплатно матч Турция - Испания?

При наличии подписки смотреть матчи ЧМ-2026 в полном объеме можно на платформе Okko. 

Кто еще играет в группе E?

Помимо турок и испанцев в эту четверку входят Грузия с Болгарией.

Сколько команд выходит из группы на ЧМ-2026?

Победители групп попадают в финальную стадию напрямую. Команды со вторых мест разыграют дополнительные путевки на ЧМ-2026 в стыковых матчах.

