Герман Эль Классико поделился прогнозом на матч «Урала» и «Сокола» в Лиге PARI

1 ноября в матче 17-го тура Лиги PARI «Урал» примет «Сокол». Амбассадор букмекерской компании PARI, основатель медиафутбольного клуба «Амкал» Герман El Classico Попков поделился прогнозом на предстоящую игру.

Матч между «Уралом» и «Соколом» пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

«Каких матчей больше всего ждете на ближайших выходных? По традиции есть топ-матчи в РПЛ и Европе, но тру-выбор – олдскульные матчи из Лучшей лиги мира, Лиги PARI.

За первое место вовсю спорят «Факел» и «Урал». Наглецы из Воронежа впереди на три очка, зато «Урал» прибавил в последних матчах и может догнать лидера благодаря календарю. В Екатеринбурге в этом туре гостит «Сокол» из зоны вылета. Для «Урала» это три очка на бумаге.

Чтобы претендовать на возвращение РПЛ напрямую, «шмели» обязаны зажалить «соколов». Победа «Урала» очевидна. Не исключено, что она будет крупнее чем в один мяч, поэтому для меня предпочитаемая ставка в этой игре – на «Урал» с форой (–1) за 1.77», – поделился Герман Попков.

Перед субботней игрой букмекеры считают команду хозяев фаворитом. Сделать ставку на победу «Урала» можно за 1.45. На ничью аналитики PARI дают коэффициент 4.20, а на победу «Сокола» – 7.80.

После 16 туров Лиги PARI «Урал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков, «Сокол» идет на 16-й строчке с 14 очками.

ПРОГНОЗ: «Урал» с форой (–1) за коэффициент 1.77 на PARI.