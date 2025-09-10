PARI назвала теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open

Партнерский проект
C 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке проходил Открытый чемпионат США по теннису (US Open). Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах турнира в женском одиночном разряде.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Победительницей US Open стала 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале она обыграла американку Аманду Анисимову, победив ее со счетом 6:3, 7:6(3). Спортсменка получила рекордные призовые в истории мирового тенниса в размере $5 млн. Ее сопернице достались $2,5 млн. Белоруска стала четвертой в списке спортсменок с самым большим количеством призовых в карьере (42,3 млн), уступая лишь сестрам Уильямс и Иге Швентек.
Соболенко побеждает на турнире уже второй год подряд. В 2024 году Арина взяла свой первый титул на US Open, обыграв в финале Джессику Пегулу.
Больше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи с участием Аманды Анисимовой, а именно на ее финал с Ариной Соболенко, а также встречи с Игой Швентек и Наоми Осакой. В сумме на эти матчи пришлось более 13% от общего объема ставок на женский одиночный разряд US Open. Кроме того, клиенты PARI активно ставили на матчи Барбора Крейчикова — Тейлор Таунсенд (почти 3%) и Арина Соболенко — Джессика Пегула (около 3%).
Меньше всего ставок PARI приняла на игры Ребекка Марино — Лейла Фернандес, Дарья Семенистая — Питон Стирнс, Магдалена Фрех — Талия Гибсон и Джил Тайхман — Кэти Макнелли. В сумме доля этих встреч составила менее 1% от общего оборота пари на женский турнир.
Наиболее удачными для PARI оказались матчи, где фавориткам не удалось оправдать свой статус, а именно встречи Аманда Анисимова — Ига Швентек, Лаура Зигемунд — Диана Шнайдер и Наоми Осака — Кори Гауфф. При этом матчи с участием Иги Швентек и Аманды Анисимовой в сумме стали самыми прибыльными для PARI.
В свою очередь клиенты компании успешно прогнозировали развитие событий в играх Кэролайн Доулхайд — Ван Синьюй, Дарья Касаткина — Елена-Габриэла Русе и Арина Соболенко — Джессика Пегула. Наиболее убыточными для PARI в совокупности стали встречи с участием Дарьи Касаткиной.
Игроки предпочитали ставить на турнир по ходу матчей. 74% от общего объема ставок на женский одиночный разряд US Open приходится на live-сегмент.
В целом общий объем ставок на женский одиночный разряд в 2025 году вырос почти на 10% в сравнении с аналогичным показателем за 2024 год. Кроме того, в этом году прибыль PARI увеличилась почти на 6%. Объем ставок на финал женского US Open вырос примерно на 39%. В решающей встрече 75% от всего объема пари было сделано на победу Соболенко.
Что касается рынка победителей турнира, на котором принимались долгосрочные ставки, то здесь больше всего пари в денежном выражении пришлось на Мирру Андрееву (45%). 31% было сделано на Арину Соболенко и еще 12% — на Игу Швентек.
Самый большой выигрыш по ставкам на женский US Open достался игроку, который поставил 2 959 000 рублей на победу Соболенко в финальном матче с Анисимовой по коэффициенту 1.60. Его не смутило, что американка является очень сложной соперницей для белоруски — даже после проигрыша в финале Аманда все еще опережает Арину в личных встречах. Однако Соболенко не испытала особых трудностей в решающем матче. Выплата по ставке составила 4 734 400 рублей.
Другой игрок сделал удачную лайв-ставку в размере 620 000 рублей на матч Маркета Вондроушова — Жасмин Паолини. Он заключил пари на победу чешской спортсменки в первом сете по коэффициенту 3.00. В отличие от предыдущей ставки, эта была очень близка к проигрышу. Исход стартовой партии решился на тай-брейке, где Вондроушова с трудом взяла верх со счетом 7:6(4). Выигрыш клиента составил 1 860 000 рублей.
Еще один игрок поставил 1 500 000 рублей на победу Кристины Букши в третьем сете матча с Элизе Мертенс с форой (+2,5). Ставка была сделана в лайве по коэффициенту 1.55. По итогу фора не потребовалась — испанская спортсменка не только выиграла решающую партию, но сделала это весьма уверенно, закрыв матч со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Выплата клиенту составила 2 325 000 рублей.