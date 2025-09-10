PARI назвала теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open

Больше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи с участием Аманды Анисимовой, а именно на ее финал с Ариной Соболенко, а также встречи с Игой Швентек и Наоми Осакой. В сумме на эти матчи пришлось более 13% от общего объема ставок на женский одиночный разряд US Open. Кроме того, клиенты PARI активно ставили на матчи Барбора Крейчикова — Тейлор Таунсенд (почти 3%) и Арина Соболенко — Джессика Пегула (около 3%).

Меньше всего ставок PARI приняла на игры Ребекка Марино — Лейла Фернандес, Дарья Семенистая — Питон Стирнс, Магдалена Фрех — Талия Гибсон и Джил Тайхман — Кэти Макнелли. В сумме доля этих встреч составила менее 1% от общего оборота пари на женский турнир.

Наиболее удачными для PARI оказались матчи, где фавориткам не удалось оправдать свой статус, а именно встречи Аманда Анисимова — Ига Швентек, Лаура Зигемунд — Диана Шнайдер и Наоми Осака — Кори Гауфф. При этом матчи с участием Иги Швентек и Аманды Анисимовой в сумме стали самыми прибыльными для PARI .

В свою очередь клиенты компании успешно прогнозировали развитие событий в играх Кэролайн Доулхайд — Ван Синьюй, Дарья Касаткина — Елена-Габриэла Русе и Арина Соболенко — Джессика Пегула. Наиболее убыточными для PARI в совокупности стали встречи с участием Дарьи Касаткиной.

Игроки предпочитали ставить на турнир по ходу матчей. 74% от общего объема ставок на женский одиночный разряд US Open приходится на live-сегмент.

В целом общий объем ставок на женский одиночный разряд в 2025 году вырос почти на 10% в сравнении с аналогичным показателем за 2024 год. Кроме того, в этом году прибыль PARI увеличилась почти на 6%. Объем ставок на финал женского US Open вырос примерно на 39%. В решающей встрече 75% от всего объема пари было сделано на победу Соболенко.

Что касается рынка победителей турнира, на котором принимались долгосрочные ставки, то здесь больше всего пари в денежном выражении пришлось на Мирру Андрееву (45%). 31% было сделано на Арину Соболенко и еще 12% — на Игу Швентек.