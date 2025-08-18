Бразильский «Флуминенсе» завоевал UTLC CUP 2025 в Москве

В воскресенье, 17 августа, на поле «РЖД Арены» прошёл финальный матч седьмого международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP 2025. В нём бразильский «Флуминенсе» оказался сильнее московского «Локомотива» — прошлогоднего обладателя кубка. Матч завершился со счётом 4:0. Отметим, что бразильцы не пропустили за весь турнир ни одного мяча.

Дубль в финальной игре оформил нападающий «Флуминенсе» Матэус Алешандри, он же стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира:

«Меня называют лучшим игроком турнира? Соглашусь! (улыбается) Но сегодня мы были командой, поэтому и победили!» — поделился первыми впечатлениями Матэус.

Бронзу UTLC CUP 2025 завоевал турецкий «Гёзтепе», обыгравший «Црвену Звезду» в матче за третье место – 3:0.

«Турнир получился невероятным, победили, конечно, сильнейшие. Мы в первый раз привезли сюда бразильских юниоров. И будет рады их видеть вновь! Для всех игроков такой турнир – это огромный опыт, а болельщики, которые приходили смотреть матчи, точно получили удовольствие. Наши участники оценили свои возможности и обязательно сделают выводы. И в следующем году борьба за этот прекрасный кубок будет еще ярче и интереснее», — отметил генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

За главный трофей боролись команды сильнейших футбольных академий из пяти стран — России («Локомотив», ЦСКА, «Спартак»), Бразилии («Флуминенсе»), Сербии («Црвена Звезда»), Турции («Гёзтепе»), Беларуси («Динамо Минск») и Казахстана («Ордабасы»). Они привезли в Москву команды U-14 (2011 г.р.).

Организаторы турнира — АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».

Юные футболисты «Флуминенсе» забрали шесть из восьми персональных наград:

Лучший игрок турнира – Матэус Алешандри («Флуминенсе»)

Лучший гол турнира – Максим Гришин (ЦСКА)

Лучший ассистент турнира – Жоакин Адор да Силва («Флуминенсе»)

Лучший нападающий турнира – Самуэл Оливейра («Флуминенсе»)

Лучший бомбардир турнира – Матэус Алешандри («Флуминенсе»)

Лучший полузащитник турнира – Родион Алябьев («Локомотив»)

Лучший вратарь турнира – Виктор Бруно («Флуминенсе»)

Лучший центральный защитник турнира – Артур Кауан («Флуминенсе»)

Итоговое положение команд:

«Флуминенсе» (Бразилия) «Локомотив» (Россия) «Гёзтепе» (Турция) «Црвена Звезда» (Сербия) «Спартак» (Россия) ЦСКА (Россия) «Ордабасы» (Казахстан) «Динамо Минск» (Беларусь)

За всей информацией о турнире можно следить на официальном сайте, в группе «ВКонтакте» и телеграм-канале турнира.