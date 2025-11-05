Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город

Проект приурочен ко Дню народного единства (4 ноября) и отсылает к событиям 1612 года и Второму народному ополчению, организованному в Нижнем Новгороде. «Вместе за Нижний» соединяет спорт, культуру и историю, показывая, как традиции могут органично вписаться в современность.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович:

«„Вместе за Нижний“ стал для нас символом подлинного единства, которое рождается в совместном деле. Это про то, как чувство сопричастности рождается из понятных вещей: формы любимой команды, узора, знакомого с детства, эмоций на трибунах».

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло:

«Единая форма — всегда с особенным локальным дизайном — объединяет клубы и болельщиков общей идеей, в очередной раз подчеркивая, что нижегородцы гордятся своей малой родиной, ее традициями и историей и всегда едины в стремлении поддержать своих».