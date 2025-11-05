Ведомости
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город

Семь нижегородских клубов выступят в уникальной форме
Валентин Васильев

В Нижнем Новгороде в пятый раз стартует проект «Вместе за Нижний». В 2025 году его главная тема — многообразие хохломской росписи. Семь спортивных клубов региона выйдут на домашние матчи в уникальной игровой форме, вдохновленной традиционными узорами хохломы.

Участники и даты матчей

Как и в предыдущие годы, проект объединяет нижегородскую культуру и историю со спортом. Всего в проекте участвуют семь местных клубов:

  • ФК «Пари Нижний Новгород»;
  • БК «Пари Нижний Новгород»;
  • ХК «Торпедо»;
  • ХК «Старт»;
  • ВК «Горький»;
  • МФК «Торпедо»;
  • МФК «Норманочка».

Матчи в специальной форме пройдут в ноябре:

  • 5 ноября: БК «Пари Нижний Новгород» против ЦСКА (Москва);
  • 5 ноября: МФК «Норманочка» против «ОрелГУ‑КПРФ» (Орел);
  • 7 ноября: МФК «Торпедо» против «Новая Генерация» (Сыктывкар);
  • 8 ноября: ФК «Пари Нижний Новгород» против «Рубина» (Казань);
  • 8 ноября: ВК «Горький» против санкт‑петербургского «Зенита»;
  • 12 ноября: ХК «Торпедо» против «Сочи»;
  • 26 ноября: ХК «Старт» против «Кузбасса» (Кемерово).

Уникальность дизайна

Каждый клуб получил комплекты формы с уникальными визуальными решениями — свой цвет и узор, взятые из разных коллекций и эпох хохломской росписи (с 1930‑х годов до XXI века). Узоры созданы художниками фабрики «Хохломская роспись» в Семенове.

ХК «Торпедо»: орнамент из коллекции «Заря» (2021, Нэля Ушакова), монохромная гамма — синий и белый.

3.jpg

МФК «Торпедо»: узор «Ландыши» (1993, Татьяна Баранова) — цвет свежей травы, золото листьев и белые ландыши.

ФК «Пари Нижний Новгород»: роспись из коллекции «Снегири» (автор — Валентина Швецова) — лаконичные стилизованные птицы в монохромной гамме.

2.jpg

ВК «Горький»: традиционная роспись «кудрина» из коллекции «Ретро» (1993, Ирина Фролова) — тонкая линия, свободный кистевой прием.

БК «Пари Нижний Новгород»: орнамент 1932 года (автор — Георгий Матвеев, основатель школы хохломской росписи в Семенове).

ХК «Старт»: узор 1960 года (Александр Тюкалов) — золотые линии и завитки на черном и красном фоне.

МФК «Норманочка»: диковинные цветы (2022, Татьяна Масленикова) — современное прочтение традиционной росписи, яркий розовый цвет.

Смысл проекта

Проект приурочен ко Дню народного единства (4 ноября) и отсылает к событиям 1612 года и Второму народному ополчению, организованному в Нижнем Новгороде. «Вместе за Нижний» соединяет спорт, культуру и историю, показывая, как традиции могут органично вписаться в современность.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович:

«„Вместе за Нижний“ стал для нас символом подлинного единства, которое рождается в совместном деле. Это про то, как чувство сопричастности рождается из понятных вещей: формы любимой команды, узора, знакомого с детства, эмоций на трибунах».

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло:

«Единая форма — всегда с особенным локальным дизайном — объединяет клубы и болельщиков общей идеей, в очередной раз подчеркивая, что нижегородцы гордятся своей малой родиной, ее традициями и историей и всегда едины в стремлении поддержать своих».

4.jpg

Новые форматы и активности

В 2025 году проект расширяется. На аренах в рамках тематических матчей организуют активности для болельщиков. Игры пройдут в соответствующем визуальном оформлении. В ряде матчей участвуют обновленные официальные талисманы Нижегородской области — олененок НиНо и дятел Гор.

Кроме того, в этом году проект получит новое воплощение — «Вместе за Нижний. Область игры». В рамках инициативы планируется проведение матчей и мероприятий для болельщиков с участием нижегородских клубов в городах области. Более подробная информация об этом проекте последует дополнительно.

Специально для проекта была организована фотосессия. Съемки прошли в семи ресторанах Нижнего Новгорода (сеть Berеzka Group и другие), интерьеры которых перекликаются с цветом каждой формы. В съемке использовали предметы хохломы. Планируется выпуск коллекции сувенирной продукции, а также партнерские проекты с ресторанами. После проведения тематических матчей в форме «Вместе за Нижний» в ноябре будут представлены различные новые форматы и дополнительные активности с участием организаторов проекта и клубов. 

Организаторы

Проект реализуют АНО «Центр 800», АНО «Хохлома», АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» совместно со спортивными клубами региона, при поддержке министерства спорта и министерства туризма и промыслов Нижегородской области. 

