PARI: Жаилтон Алмейда пройдет Александра Волкова на UFC 321

Клиенты PARI верят в россиянина больше, чем букмекеры.
Руслан Ипполитов

25 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 321, в одном из поединков которого сразятся топовые тяжеловесы Александр Волков и Жаилтон Алмейда. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Аналитики PARI считают фаворитом поединка Жаилтона Алмейду. Ставки на победу бразильца принимаются по коэффициенту 1.65, что соответствует 60% вероятности. Поставить на успех Александра Волкова можно за 2.30, а на ничью — за 53.00. Эти котировки выражают вероятности 39% и 1%.

А вот клиенты PARI верят в россиянина больше, чем букмекеры. 66% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Александра Волкова. Соответственно, 34% сделано на успех Алмейды. Однако один из клиентов поставил 100 000 рублей на победу бразильца в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка пришлась на победу Маккензи Дерн в поединке с Вирной Яндиробой. Суммарный коэффициент купона составил 3.23.

Оба бойца имеют свои ключи к победе. Так, нокаутер Волков будет крайне опасен в стойке, тогда как Алмейда может похвастаться элитной борьбой и умением быстро добираться до шеи оппонента. В связи с этим букмекеры почти не сомневаются в том, что бой завершится досрочно, и предлагают поставить на это за 1.27. Если же поединок пройдет всю дистанцию, сыграет ставка за 3.60. Один из клиентов PARI поставил 150 012 рублей на то, что бой продлится минимум два раунда, по коэффициенту 1.55. Ставка вошла в экспресс из трех событий с итоговым коэффициентом 3.20.

Наиболее вероятным исходом схватки считается победа Алмейды болевым или удушающим приемом. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.70. С коэффициентом 6.00 можно поставить на нокаут от бразильца, а в случае его победы по очкам сыграет ставка за 6.40.

Для Волкова наиболее вероятным способом победы считается нокаут — ставки на такое развитие событий принимаются за 3.65. Если россиянин сумеет поймать соперника на прием, сыграет ставка за 15.00, а его победа на карточках судей котируется за 6.00.

Любимый прием Жаилтона Алмейды — отточенное до совершенства удушение сзади, которое принесло ему десять побед в карьере. PARI предлагает коэффициент 5.10 на то, что он сможет финишировать Волкова этим приемом.

Новое