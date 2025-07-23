Винус Уильямс проведет второй матч на «пятисотнике» в Вашингтоне

Главным действующим лицом на женском одиночном турнире в Вашингтоне остается Винус Уильямс. 45-летняя американка, давно не выходившая на корт, уже одержала первую победу и вышла во второй круг, где сыграет с полячкой Магдаленой Френх. Чем еще удивит одна из самых титулованных теннисисток в истории?

Соперницей Уильямс в первом раунде турнира была ее соотечественница - 34-я ракетка мира Питон Стирнс, которая моложе Винус на 22 года. Букмекеры не верили в успех Винус, предлагая за ее победу коэффициент 9.00, но опытная теннисистка выиграла в двух сетах (6:3, 6:4). На этот раз старшая из сестер Уильямс вновь не является фаворитом, но котировки на ее выигрыш уже более осторожные - 4.20.

Последний раз до турнира в Вашингтоне наблюдать за игрой семикратной чемпионки турниров Большого шлема зрители имели возможность чуть больше года назад. В марте 2024 года, получив уайлд-кард на турнир в Маймаи, экс-первая ракетка мира в первом раунде уступила россиянке Диане Шнайдер - 3:6, 3:6.

Аналитики FONBET не сильно верят в победу Уильямс, поставить на которую предлагается с коэффициентом 4.20. Угаданный выигрыш Винус хотя бы в одном сете сулит выплату по кэфу 2.10. Заключить пари на то, что для определения победителя потребуется третий сет, можно за 2.85.

В линии на точный счет наиболее вероятным, исходя из котировок, является победа Френх в двух сетах.

Тотал меньше 19.5 (не больше 19 геймов в матче) предложен на рынке за 1.95. ТБ 19.5 идет за 1.85.

Заключить пари на успех Уильямс с форой (+5.5) контора предлагает с коэффициентом 1.78. Предсказанная победа Винус с форой в 4.5 гейма обещает обернуться расчетом по кэфу 2.13.