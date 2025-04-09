Клиент PARI поставил 157 000 рублей на победу ЦСКА над «Зенитом» в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России

В среду, 30 мая, в рамках первого матча финала Пути РПЛ Кубка России между собой сыграют «Зенит» и ЦСКА. Встреча пройдет 30 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке букмекеров, фаворитом сегодняшнего матча считаются хозяева. Сделать ставку на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.76, что соответствует примерно 55% вероятности. Триумф ЦСКА в линии PARI оценивается котировкой 6.20 (приблизительно 16% вероятности), тогда как ничья в матче доступна за 3.35 (около 29%).

Гораздо ближе сегодняшние хозяева и к общему успеху по сумме двух встреч. На выход «Зенита» в финал Кубка России установлен коэффициент 1.50, что эквивалентно примерно 64% вероятности. Итоговый успех ЦСКА оценивается котировкой 2.65 (приблизительно 34%).

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе «Зенита» в сегодняшней игре. В общем объеме ставок на исход матча в основное время почти 63% приходится на победу петербуржцев, тогда как на ЦСКА сделано 33%. Еще 4% приходится на ничью. Что же касается общего исхода противостояния, то на «Зенит» сделано почти 96%.

Аналитики букмекерской компании PARI предполагают, что команды вряд ли порадуют болельщиков результативным футболом. Так, поставить на то, что соперники пробьют тотал больше 2.5, можно по коэффициенту 2.25. В обратном случае сыграет ставка за 1.65. Вероятность обмена голами котируется за 2.20, тогда как поставить на то, что ворота хотя бы одной из команд останутся сухими, можно за 1.65. Сухая победа «Зенита» доступна по коэффициенту 2.60.

Самый ожидаемый счет предстоящего матча — 1:0 в пользу «Зенита». Этот исход оценивается котировкой 6.00. Ничейные результаты 0:0 и 1:1 доступны в линии PARI за 7.00, победа петербуржцев 2:0 — также за 7.00.

Самым вероятным автором забитого мяча, по оценке букмекеров, является форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра. Поставить на его гол можно с коэффициентом 2.55. Следом идут одноклубники Кассьеры Максим Глушенков и Лусиано Гонду (голы обоих доступны за 2.70). У «армейцев» наибольшие шансы отличиться у нападающего Тамерлана Мусаева. Соответствующее пари доступно за 3.80.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 157 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на победу ЦСКА в основное время по коэффициенту 6.60. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит почти 900 000 рублей.

В текущем розыгрыше Кубка России «Зенит» легко выиграл свою группу, в которой также выступали «Рубин», «Акрон» и «Факел». В плей-офф подопечные Сергея Семака поочередно одолели «Ахмат» (5:1 по сумме двух встреч) и «Ростов» (3:0). «Армейцы» же были первыми в группе с «Ахматом», «Краснодаром» и «Пари НН», после чего прошли казанский «Рубин» (3:0 по итогам двух матчей) и московское «Динамо» (2:1).

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Кубка России. Фаворитом турнира, по оценке аналитиков, считается «Зенит». Поставить на его победу можно за 2.20, на выход в финал — за 1.47. Возможный триумф ЦСКА в Кубке оценивается котировкой 5.00, в то время как ставка на выход «армейцев» в финал доступна по коэффициенту 2.75.