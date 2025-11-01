Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ

1 ноября в одном из центральных матчей 14-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет дома с «Локомотивом». Встреча в Санкт-Петербурге состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры считают «Зенит» фаворитом. Поставить на победу петербуржцев можно по коэффициенту 1.57, что соответствует примерно 63% вероятности. Котировки на ничью составляют 4.50 (около 23%). Триумф «Локомотива» в линии PARI идет за 5.90 (приблизительно 15%).

Клиенты PARI уверены в исходе встречи в пользу «Зенита». На победу хозяев приходится 77% от общего оборота ставок на исход встречи, еще 16% от всего объема пари сделано на успех «Локомотива», а 7% — на ничью.

Аналитики PARI ждут от команд Сергея Семака и Михаила Галактионова результативной игры. Вероятность того, что соперники забьют на двоих три гола и более, оценивается коэффициентом 1.67. При результативности в два мяча и менее сыграет котировка 2.25. За 13 стартовых туров РПЛ ставка на ТБ 2.5 в матчах с участием петербуржцев и москвичей сыграла семь и восемь раз соответственно.

Спрогнозировать голы в исполнении обеих команд предлагается за 1.72. Если хотя бы один из соперников сыграет «на ноль», зайдет коэффициент 2.12. С начала сезона «Зенит» обменивался голами со своими соперниками в семи, а «Локо» — сразу в десяти матчах.

В линии на точный счет самые вероятные варианты — 1:0, 2:0 и 2:1 в пользу «Зенита» за 8.50. Поставить на триумф любого из соперников с сухим счетом можно за 2.35. Вероятность успеха действующего чемпиона России с форой (–1) котируется за 2.10. Из игроков с наибольшей долей вероятности забить смогут футболисты группы атаки «Зенита» Максим Глушенков (2.30), Александр Соболев (2.40) и Андрей Мостовой (2.70).

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 1.72. В купон он включил ставку на тотал больше 1 по голам в матче «Зенита» с «Локомотивом» за 1.16.

По итогам первых 13 туров «Зенит» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место с 26 очками. «Локо» же располагается на третьей строчке с 27 баллами. В позапрошлом сезоне «Локомотив» обыграл «Зенит» дважды (2:1 в Санкт-Петербурге и 3:1 в Москве), а обе встречи прошлого сезона завершились вничью 1:1. В линии PARI спрогнозировать чемпионство петербуржцев можно за 2.40, москвичей — за 6.00.