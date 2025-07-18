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20 июля 12:12ГлавнаяНовости

Зенит - Ростов: дата и время, прямая трансляция матча 1-го тура РПЛ

Открытие сезона в Петербурге
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт "Зенита"
Источник: официальный сайт "Зенита"

На воскресенье, 20 июля, первом туре чемпионат России по футболу запланировано три матча. Второй временной слот организаторы отдали  «Зениту» и «Ростову».

Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра игру обслужит Рафаэль Шафеев из Волгограда. 

В этом году команды встречались уже четырежды - дважды в Кубке России и по разу - в Winline Зимнем кубке РПЛ и Премьер-лиге. Все четыре матча завершились в пользу команды Семака (2:1, 1:0, 2:0, 1:0).

Аналитики Winline и сегодня отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на победу фаворита составляет 1.33. Ничья котируется за 5.20. Сыгравшая ставка на гостей  сулит беттору девятикратный выигрыш. 

В прямом эфире противостояние на Крестовском острове Санкт-Петербурга покажет федеральный канал «Матч ТВ». Кроме того, бесплатно посмотреть игру можно онлайн на платформах Winline.

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