14 ноября 11:12ГлавнаяНовости

Елизавета Туктамышева проведет автограф-сессию на Гран-при в Москве

Лишний повод сходить на «Золотой конек Москвы»
Валентин Васильев

В грядущие выходные, 15 и 16 ноября, Москва примет взрослый этап Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конек Москвы». Мероприятие пройдет на «ЦСКА Арене», где зрителей ждут захватывающие соревнования в трех дисциплинах и насыщенная развлекательная программа.

Особым событием для болельщиков станет визит чемпионки мира, Европы и России Елизаветы Туктамышевой. Именитая спортсменка проведет для поклонников фото- и автограф-сессию. Встреча состоится 16 ноября в фойе около 204 сектора, начало в 14:45.

Кроме того, гостей Гран-при встретит зона проекта благотворительной программы ДоброFON «Стихии фигурного катания». Здесь можно будет посетить исторический музей, задать вопросы ведущим шоу «Каток», сыграть на автомате «Хватайка», принять участие в розыгрышах призов и приобрести плюшевых «добромишек». Все собранные средства, как и 500 000 рублей от организаторов, будут направлены в фонд помощи детям-инвалидам «Движение Вверх».

Подробная информация о проекте доступна по ссылке.

Ранее по теме:«ДоброFON» перечислил миллион рублей благотворительным фондам Перми

БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
«Лига PARI и ФК «Пари НН» — удачные и эффективные решения с точки зрения спонсорства»
«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI
Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ
Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»
Новое