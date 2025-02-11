Брюгге - Аталанта, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Даже на своем поле бельгийский клуб не будет фаворитом, но и не факт, что обязательно проиграет. Двухматчевый характер противостояния намекает, что ключевым скорее всего станет ответный матч. Конечно, и общий класс, и уровень исполнителей у итальянцев выше.

Команда Гасперини за последнее время потеряла довольно много очков в национальном первенстве, пусть и сохраняет пока за собой третью строчку в турнирной таблице. Есть подозрение, что бергамцам не всегда хватает сил и концентрации на различные турниры. Предположим, что и на этот раз игроки «Аталанты» не продемонстрируют всех своих способностей и отложат оформление путевки в 1/8 финала до ответной встрече на своем поле.