Брюгге - Аталанта, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
12 февраля в Лиге чемпионов УЕФА «Брюгге» и «Аталанта» сыграют первый стыковой матч. На кону стоит путевка в 1/8 финала главного европейского клубного турнира. Оцениваем шансы соперников.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Брюгге» (Бельгия)
12.02.2025, Ср
20:45 МСК
«Аталанта» (Италия)
|П1 - 3.65
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/16 финала, первый матч
Стадион: «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия)
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
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Последние пять игр «Брюгге»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Брюгге»
|1:0
|«Ауд-Хеверле»
|Лига Жюпиле
|05.02.2025
|«Генк»
|1:1
|«Брюгге»
|Кубок Бельгии
|02.02.2025
|«Антверпен»
|2:1
|«Брюгге»
|Лига Жюпиле
|29.01.2025
|«Манчестер Сити»
|3:1
|«Брюгге»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Брюгге»
|1:1
|«Кортрейк»
|Лига Жюпиле
Последние пять игр «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Верона»
|0:5
|«Аталанта»
|Серия А
|04.02.2025
|«Аталанта»
|0:1
|«Болонья»
|Кубок Италии
|01.02.2025
|«Аталанта»
|1:1
|«Торино»
|Серия А
|29.01.2025
|«Барселона»
|2:2
|«Аталанта»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Комо»
|1:2
|«Аталанта»
|Серия А
11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)
Даже на своем поле бельгийский клуб не будет фаворитом, но и не факт, что обязательно проиграет. Двухматчевый характер противостояния намекает, что ключевым скорее всего станет ответный матч. Конечно, и общий класс, и уровень исполнителей у итальянцев выше.
Команда Гасперини за последнее время потеряла довольно много очков в национальном первенстве, пусть и сохраняет пока за собой третью строчку в турнирной таблице. Есть подозрение, что бергамцам не всегда хватает сил и концентрации на различные турниры. Предположим, что и на этот раз игроки «Аталанты» не продемонстрируют всех своих способностей и отложат оформление путевки в 1/8 финала до ответной встрече на своем поле.
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Потери:
«Брюгге»: нет травмированных
«Аталанта»: Лукман, Коссуну, Скальвини, Колашинац, Скамакка, Карнезекки, Мальдини (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брюгге» - «Аталанта»:
|Позиция
|«Брюгге»
|«Аталанта»
Позиция
|Вратарь
|22. Миньоле
|28. Патрисиу
Вратарь
|Защитник
|55. Де Кейпер
|5. Пош
Защитник
|Защитник
|44. Мехеле
|19. Джимсити
Защитник
|Защитник
|64. Саббе
|4. Хин
Защитник
|Защитник
|58. Спилерс
|13. Эдерсон
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Оньедика
|15. Де Рон
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ветлесен
|7. Куадрадо
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Ванакен
|24. Самарджич
Полузащитник
|Нападающий
|17. Верман
|17. Де Кетеларе
Нападающий
|Нападающий
|8. Дзолис
|77. Дзаппакоста
Нападающий
|Нападающий
|19. Нильссон
|32. Ретеги
Нападающий
|Главный тренер
|Ники Хайен
|Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Аналитики БК PARI установили солидный коэффициент 3.65 на успех хозяев и 2.05 - на гостей. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.40.
Самый скромный коэффициент (7.00) предлагают за ничью 1:1. На победу гостей со счетом 0:1 можно поставить за 8.00.
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Топ-5 фаворитов:
«Ливерпуль» - 5.50
«Арсенал», «Барселона» - по 7.00
«Реал» - 8.50
«Бавария» - 9.00
Партнерский проект