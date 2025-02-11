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11 февраля 11:23ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Брюгге - Аталанта, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Бельгийцы не станут легкой добычей для команды Гасперини
Руслан Ипполитов

12 февраля в Лиге чемпионов УЕФА «Брюгге» и «Аталанта» сыграют первый стыковой матч. На кону стоит путевка в 1/8 финала главного европейского клубного турнира. Оцениваем шансы соперников.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брюгге» (Бельгия)

12.02.2025, Ср

20:45 МСК

«Аталанта» (Италия)

П1 - 3.65

Х - 3.40

П2 - 2.05

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/16 финала, первый матч

Стадион: «Ян Брейдель»  (Брюгге, Бельгия)

Главный судья: Халил Мелер (Турция)

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Форма команд

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Последние пять игр «Брюгге»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Брюгге»1:0«Ауд-Хеверле»Лига Жюпиле
05.02.2025«Генк»1:1«Брюгге»Кубок Бельгии
02.02.2025«Антверпен»2:1«Брюгге»Лига Жюпиле
29.01.2025«Манчестер Сити»3:1«Брюгге»Лига чемпионов
25.01.2025«Брюгге»1:1«Кортрейк»Лига Жюпиле

Последние пять игр «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Верона»0:5«Аталанта»Серия А
04.02.2025«Аталанта»0:1«Болонья»Кубок Италии
01.02.2025«Аталанта»1:1«Торино»Серия А
29.01.2025«Барселона»2:2«Аталанта»Лига чемпионов
25.01.2025«Комо»1:2«Аталанта»Серия А

Расписание игр

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Плей-офф. Первые матчи

11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити»  (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ  Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)

Прогноз на матч

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Даже на своем поле бельгийский клуб не будет фаворитом, но и не факт, что обязательно проиграет. Двухматчевый характер противостояния намекает, что ключевым скорее всего станет ответный матч. Конечно, и общий класс, и уровень исполнителей у итальянцев выше.

Команда Гасперини за последнее время потеряла довольно много очков в национальном первенстве, пусть и сохраняет пока за собой третью строчку в турнирной таблице. Есть подозрение, что бергамцам не всегда хватает сил и концентрации на различные турниры. Предположим, что и на этот раз игроки «Аталанты» не продемонстрируют всех своих способностей и отложат оформление путевки в 1/8 финала до ответной встрече на своем поле.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России трансляцию матча официально проведет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери:

«Брюгге»: нет травмированных

«Аталанта»: Лукман, Коссуну, Скальвини, Колашинац, Скамакка, Карнезекки, Мальдини (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брюгге» - «Аталанта»:

Позиция«Брюгге»«Аталанта»

Позиция

Вратарь22. Миньоле28. Патрисиу

Вратарь

Защитник55. Де Кейпер5. Пош

Защитник

Защитник44. Мехеле19. Джимсити

Защитник

Защитник64. Саббе4. Хин

Защитник

Защитник58. Спилерс13. Эдерсон

Полузащитник

Полузащитник 15. Оньедика15. Де Рон

Полузащитник 

Полузащитник 10. Ветлесен7. Куадрадо

Полузащитник 

Полузащитник20. Ванакен24. Самарджич

Полузащитник

Нападающий17. Верман17. Де Кетеларе

Нападающий

Нападающий8. Дзолис77. Дзаппакоста

Нападающий

Нападающий19. Нильссон32. Ретеги

Нападающий

Главный тренерНики ХайенДжан Пьеро Гасперини

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили солидный коэффициент 3.65 на успех хозяев и 2.05 - на гостей. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Брюгге» - «Аталанта»?

Самый скромный коэффициент (7.00) предлагают за ничью 1:1. На победу гостей со счетом 0:1 можно поставить за 8.00.

Где смотреть бесплатно матч «Брюгге» - «Аталанта»?

Можно оформить за 1 рубль пробную подписку на спортивный пакет в Okko либо же следить за игрой на сайтах букмекеров.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Топ-5 фаворитов:

«Ливерпуль» - 5.50

«Арсенал», «Барселона» - по 7.00

«Реал» - 8.50

«Бавария» - 9.00

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