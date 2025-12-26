Ак Барс - Трактор, прогноз на 27 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
В субботу, 27 декабря, в столице Татарстана местный «Ак Барс» примет «Трактор» из Челябинска. Рассказываем о наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на казанское противостояние.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Татнефть Арена» (Казань, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ак Барс»
|40
|10
|22
|208-146
|«Трактор»
|22
|10
|40
|146-208
Последние пять игр «Ак Барса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.12.2025
|«Салават Юлаев»
1:2
«Ак Барс»
КХЛ
|18.12.2025
|СКА
3:2
«Ак Барс»
КХЛ
|16.12.2025
|«Ак Барс»
6:3
«Салават Юлаев»
КХЛ
|07.12.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«Ак Барс»
КХЛ
|05.12.2025
|«Салават Юлаев»
4:1
«Ак Барс»
КХЛ
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.12.2025
|«Лада»
1:6
«Трактор»
КХЛ
|23.12.2025
|«Барыс»
0:2
«Трактор»
КХЛ
|19.12.2025
|«Трактор»
4:7
«Металлург»
КХЛ
|07.12.2025
|«Трактор»
4:8
«Динамо» М
КХЛ
|05.12.2025
|«Трактор»
2:3
ЦСКА
КХЛ
Казанцы входят в топ-3 таблицы Восточной конференции. Челябинцы идут шестыми.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Металлург Мг
|37
|23
|2
|3
|1
|2
|6
|148-100
|59
|2
|Ак Барс
|39
|22
|1
|2
|1
|1
|12
|116-100
|52
|3
|Авангард
|36
|20
|3
|1
|0
|3
|9
|125-91
|51
|4
|Автомобилист
|39
|17
|2
|3
|0
|3
|14
|121-97
|47
|5
|Нефтехимик
|39
|14
|3
|1
|2
|1
|18
|105-122
|39
|6
|Трактор
|39
|13
|3
|1
|3
|2
|17
|126-126
|39
|7
|Амур
|39
|13
|1
|1
|4
|2
|18
|87-107
|36
|8
|Салават Юлаев
|39
|14
|1
|1
|1
|2
|20
|98-104
|35
|9
|Барыс
|40
|9
|4
|1
|4
|2
|20
|97-122
|34
|10
|Сибирь
|39
|6
|0
|8
|2
|2
|21
|87-129
|32
|11
|Адмирал
|37
|8
|2
|2
|4
|2
|19
|83-108
|30
Шесть матчей провел этой зимой «Ак Барс», и половину из них - с «Салаватом Юлаевым». В первой игре парни Анвара Гатиятулина потерпели чувствительное поражение - 1:4, зато в двух следующих праздновали успех - 6:3 дома и 2:1 в гостях. Кроме того, в декабре казанцы одолели на выезде крепкий «Нефтехимик».
«Трактор» в начале зимы выдал серию из пяти поражений подряд, причем три из них пришлись на домашние матчи. Но стоило команде сменить обстановку, и дела снова пошли на лад. С двойного выезда в Астану и Тольятти подопечные Евгения Корешкова привезли четыре очка. Так что встреча в Казани обещает быть боевой и бескомпромиссной.
Но все-таки фаворит в паре очевиден. «Ак Барс» выиграл у «Трактора» девять последних домашних матчей в КХЛ и должен брать свое в субботу, чтобы еще больше не отстать от лидирующего «Металлурга». Наш выбор тут: победа первой команды.
В прямом эфире игру покажут тематические каналы «KHL» и «KHL Prime». Также посмотреть трансляцию в высоком качестве можно на «Кинопоиске» и «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|AllHockey
|Текстовая
|-
Коэффициенты аналитиков четко указывают на фаворита в паре. Конечно же, это «Ак Барс». Он и в таблице стоит гораздо выше «Трактора», и играет дома.
Коэффициенты аналитиков четко указывают на фаворита в паре. Конечно же, это «Ак Барс». Он и в таблице стоит гораздо выше «Трактора», и играет дома.
Билеты еще есть в продаже. Полную информацию о билетной программе казанского клуба можно найти на его официальном сайте.