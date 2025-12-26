Ведомости
26 декабря 12:37ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Ак Барс - Трактор, прогноз на 27 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Челябинцы очень давно не побеждали в Казани
Валентин Васильев

В субботу, 27 декабря, в столице Татарстана местный «Ак Барс» примет «Трактор» из Челябинска. Рассказываем о наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на казанское противостояние.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ак Барс» (Казань)

27.12.2025, Сб

17:00 МСК

«Трактор» (Челябинск)

П1 - 1.90

Х - 4.30

П2 - 3.40

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Татнефть Арена» (Казань, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ак Барс»401022208-146
«Трактор»221040146-208

Последние пять игр «Ак Барса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.12.2025«Салават Юлаев»

1:2

«Ак Барс»

КХЛ

18.12.2025СКА

3:2

«Ак Барс»

КХЛ

16.12.2025«Ак Барс»

6:3

«Салават Юлаев»

КХЛ

07.12.2025«Нефтехимик»

1:3

«Ак Барс»

КХЛ

05.12.2025«Салават Юлаев»

4:1

«Ак Барс»

КХЛ

Последние пять игр «Трактора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.12.2025«Лада»

1:6

«Трактор»

КХЛ

23.12.2025«Барыс»

0:2

«Трактор»

КХЛ

19.12.2025«Трактор»

4:7

«Металлург»

КХЛ

07.12.2025«Трактор»

4:8

«Динамо» М

КХЛ

05.12.2025«Трактор»

2:3

ЦСКА

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Казанцы входят в топ-3 таблицы Восточной конференции. Челябинцы идут шестыми.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Металлург Мг372323126148-10059
2Ак Барс3922121112116-10052
3Авангард362031039125-9151
4Автомобилист3917230314121-9747
5Нефтехимик3914312118105-12239
6Трактор3913313217126-12639
7Амур391311421887-10736
8Салават Юлаев391411122098-10435
9Барыс40941422097-12234
10Сибирь39608222187-12932
11Адмирал37822421983-10830

Прогноз на матч

Свернуть

Шесть матчей провел этой зимой «Ак Барс», и половину из них - с «Салаватом Юлаевым». В первой игре парни Анвара Гатиятулина потерпели чувствительное поражение - 1:4, зато в двух следующих праздновали успех - 6:3 дома и 2:1 в гостях. Кроме того, в декабре казанцы одолели на выезде крепкий «Нефтехимик». 

«Трактор» в начале зимы выдал серию из пяти поражений подряд, причем три из них пришлись на домашние матчи. Но стоило команде сменить обстановку, и дела снова пошли на лад. С двойного выезда в Астану и Тольятти подопечные Евгения Корешкова привезли четыре очка. Так что встреча в Казани обещает быть боевой и бескомпромиссной. 

Но все-таки фаворит в паре очевиден. «Ак Барс» выиграл у «Трактора» девять последних домашних матчей в КХЛ и должен брать свое в субботу, чтобы еще больше не отстать от  лидирующего «Металлурга». Наш выбор тут: победа первой команды.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Ак Барс» - «Трактор»?

Коэффициенты аналитиков четко указывают на фаворита в паре. Конечно же, это «Ак Барс». Он и в таблице стоит гораздо выше «Трактора», и играет дома.

Где купить билет на матч «Ак Барс» - «Трактор»?

Билеты еще есть в продаже. Полную информацию о билетной программе казанского клуба можно найти на его официальном сайте.

Вопросы и ответы

