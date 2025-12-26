Ак Барс - Трактор, прогноз на 27 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Шесть матчей провел этой зимой «Ак Барс», и половину из них - с «Салаватом Юлаевым». В первой игре парни Анвара Гатиятулина потерпели чувствительное поражение - 1:4, зато в двух следующих праздновали успех - 6:3 дома и 2:1 в гостях. Кроме того, в декабре казанцы одолели на выезде крепкий «Нефтехимик».

«Трактор» в начале зимы выдал серию из пяти поражений подряд, причем три из них пришлись на домашние матчи. Но стоило команде сменить обстановку, и дела снова пошли на лад. С двойного выезда в Астану и Тольятти подопечные Евгения Корешкова привезли четыре очка. Так что встреча в Казани обещает быть боевой и бескомпромиссной.

Но все-таки фаворит в паре очевиден. «Ак Барс» выиграл у «Трактора» девять последних домашних матчей в КХЛ и должен брать свое в субботу, чтобы еще больше не отстать от лидирующего «Металлурга». Наш выбор тут: победа первой команды.