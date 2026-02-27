Ведомости
Ахмат — ЦСКА, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Челестини ждет знакомство с Грозным. И с Черчесовым
Валентин Васильев

Программу первого в 2026 году и 19-го по счету тура РПЛ закроет встреча в столице Чеченской республике. В гости к существенно обновившемуся за зиму  «Ахмату» мчит ЦСКА. Станислав Черчесов и Фабио Челестини впервые сразятся между собой. Интриг у матча достаточно - выделяем главные.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

01.03.2026, Вс

19:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 3.05

Х - 3.35

П2 - 2.26

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: еще не назначены

История матчей:

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»663028-79
ЦСКА306679-28

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2026«Балтика»

2:2

«Ахмат»

Товарищеский матч

14.02.2026«Ахмат»

3:2

АГМК

Товарищеский матч

11.02.2026«Ахмат»

2:0

«Барс»

Товарищеский матч

02.02.2026«Ахмат»

3:0

«Вождовац»

Товарищеский матч

31.01.2026«Ахмат»

1:2

«Уфа»

Товарищеский матч

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026ЦСКА

3:2

«Локомотив»

Товарищеский матч

18.02.2026ЦСКА

3:1

«Ростов»

Товарищеский матч

10.02.2026«Зенит»

2:2, пен. 3:4

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

06.02.2026ЦСКА

1:1, пен. 3:5

«Динамо» М

Winline Зимний Кубок РПЛ
03.02.2026ЦСКА

2:2, пен. 5:4

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

Место в таблице

Свернуть

ЦСКА зимовал на четвертом месте в таблице РПЛ. «Ахмат» занимает восьмое место.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар18124237-1240
2Зенит18116134-1239
3Локомотив18107139-2337
4ЦСКА18113430-1736
5Балтика1898124-735
6Спартак1885526-2329
7Рубин1865716-2223
8Ахмат1864822-2522
9Акрон1856722-2621
10Динамо1856727-2621
11Ростов1856715-2021
12Крылья Советов1845920-3317
13Динамо Махачкала183698-2115
14Пари НН18421212-2814
15Оренбург18261017-2912
16Сочи18231316-419

Прогноз на матч

Свернуть

«Ахмат» с ЦСКА были одними из самых активных игроков на зимнем трансферном рынке в РПЛ. Столичный клуб приобрел сразу пятерых новых футболистов, укрепив как оборонительный блок (защитник Рейс, опорник Баринов), так и линию атаки (Гонду, Козлов, Воронов). Серьезная потеря у команды всего одна - Дивеев. Очевидно, что за зиму армейцы стали потенциально сильнее, причем намного. Другое дело, что пришедшим игрокам нужно время, чтобы сыграться с партнерами, а тому же Рейсу - чтобы освоиться в незнакомой стране. 

«Ахмат» добавил в заявку сразу восемь новых игроков. Поэтому сказанное выше насчет адаптации в полной мере относится и к грозненской команде.  

И те, и другие демонстрировали довольно высокую результативность и на сборах. Парни Черчесова в четырех последних спаррингах меньше двух голов не забивали. ЦСКА забивал и пропускал во всех семи контрольных матчах зимы.

Поэтому наш выбор в паре: обе забьют.

Winline оценила вероятность такого сценария котировкой 1.84.

Трансляции

Свернуть

Посмотреть игру «Ахмат» - ЦСКА можно на канале «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ахмат»: Валойс (запрет на участие в матчах)

ЦСКА: Мойзес, Обляков (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - ЦСКА:

Позиция«Ахмат»ЦСКАПозиция
Вратарь88. Шелия35. АкинфеевВратарь
Защитник82. Хлусевич22. ГаичЗащитник
Защитник4. Ибишев90. ЛукинЗащитник
Защитник90. Ндонг79. ДаниловЗащитник
Защитник8. Богосавац2. РейсЗащитник
Защитник42. Келиано31. КислякПолузащитник
Полузащитник 37. Гадио6. БариновПолузащитник
Полузащитник17. Касинтура17. ГлебовПолузащитник
Полузащитник10. Садулаев3. КруговойПолузащитник
Нападающий77. Мелкадзе18. КозловПолузащитник
Нападающий20. Самородов9. ГондуНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты Winline установили высокие коэффициенты на все самые популярные исходы матча - 3.05 на победу грозненцев, 2.26 - на москвичей. При сыгравшей ставке на ничью букмекер рассчитает пари по коэффициенту 3.35.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Ахмат» - ЦСКА?

Грозненцы уже шесть матчей (с учетом одного товарищеского) не могут победить армейцев. Аналитики и теперь отдают небольшое предпочтение москвичам.

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - ЦСКА?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline.

Где купить билеты на матч «Ахмат» - ЦСКА

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ахмат Арена» или онлайн - на официальном сайте «Ахмата». Билет должен быть привязан к личному кабинету в приложении «Болельщик» (Fan ID).

