Ахмат — ЦСКА, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Ахмат» с ЦСКА были одними из самых активных игроков на зимнем трансферном рынке в РПЛ. Столичный клуб приобрел сразу пятерых новых футболистов, укрепив как оборонительный блок (защитник Рейс, опорник Баринов), так и линию атаки (Гонду, Козлов, Воронов). Серьезная потеря у команды всего одна - Дивеев. Очевидно, что за зиму армейцы стали потенциально сильнее, причем намного. Другое дело, что пришедшим игрокам нужно время, чтобы сыграться с партнерами, а тому же Рейсу - чтобы освоиться в незнакомой стране.

«Ахмат» добавил в заявку сразу восемь новых игроков. Поэтому сказанное выше насчет адаптации в полной мере относится и к грозненской команде.

И те, и другие демонстрировали довольно высокую результативность и на сборах. Парни Черчесова в четырех последних спаррингах меньше двух голов не забивали. ЦСКА забивал и пропускал во всех семи контрольных матчах зимы.

Поэтому наш выбор в паре: обе забьют.

Winline оценила вероятность такого сценария котировкой 1.84.