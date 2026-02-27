Ахмат — ЦСКА, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу первого в 2026 году и 19-го по счету тура РПЛ закроет встреча в столице Чеченской республике. В гости к существенно обновившемуся за зиму «Ахмату» мчит ЦСКА. Станислав Черчесов и Фабио Челестини впервые сразятся между собой. Интриг у матча достаточно - выделяем главные.
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: еще не назначены
Получить бонус от Winline
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|6
|6
|30
|28-79
|ЦСКА
|30
|6
|6
|79-28
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2026
|«Балтика»
2:2
«Ахмат»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Ахмат»
3:2
АГМК
Товарищеский матч
|11.02.2026
|«Ахмат»
2:0
«Барс»
Товарищеский матч
|02.02.2026
|«Ахмат»
3:0
«Вождовац»
Товарищеский матч
|31.01.2026
|«Ахмат»
1:2
«Уфа»
Товарищеский матч
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|ЦСКА
3:2
«Локомотив»
Товарищеский матч
|18.02.2026
|ЦСКА
3:1
«Ростов»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Зенит»
2:2, пен. 3:4
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
|06.02.2026
|ЦСКА
1:1, пен. 3:5
«Динамо» М
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.02.2026
|ЦСКА
2:2, пен. 5:4
«Краснодар»
|Winline Зимний Кубок РПЛ
ЦСКА зимовал на четвертом месте в таблице РПЛ. «Ахмат» занимает восьмое место.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|13
|Динамо Махачкала
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
«Ахмат» с ЦСКА были одними из самых активных игроков на зимнем трансферном рынке в РПЛ. Столичный клуб приобрел сразу пятерых новых футболистов, укрепив как оборонительный блок (защитник Рейс, опорник Баринов), так и линию атаки (Гонду, Козлов, Воронов). Серьезная потеря у команды всего одна - Дивеев. Очевидно, что за зиму армейцы стали потенциально сильнее, причем намного. Другое дело, что пришедшим игрокам нужно время, чтобы сыграться с партнерами, а тому же Рейсу - чтобы освоиться в незнакомой стране.
«Ахмат» добавил в заявку сразу восемь новых игроков. Поэтому сказанное выше насчет адаптации в полной мере относится и к грозненской команде.
И те, и другие демонстрировали довольно высокую результативность и на сборах. Парни Черчесова в четырех последних спаррингах меньше двух голов не забивали. ЦСКА забивал и пропускал во всех семи контрольных матчах зимы.
Поэтому наш выбор в паре: обе забьют.
Winline оценила вероятность такого сценария котировкой 1.84.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Посмотреть игру «Ахмат» - ЦСКА можно на канале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|Sports.ru
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Валойс (запрет на участие в матчах)
ЦСКА: Мойзес, Обляков (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - ЦСКА:
|Позиция
|«Ахмат»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|82. Хлусевич
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|90. Лукин
|Защитник
|Защитник
|90. Ндонг
|79. Данилов
|Защитник
|Защитник
|8. Богосавац
|2. Рейс
|Защитник
|Защитник
|42. Келиано
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Гадио
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Касинтура
|17. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Садулаев
|3. Круговой
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Мелкадзе
|18. Козлов
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Самородов
|9. Гонду
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Эксперты Winline установили высокие коэффициенты на все самые популярные исходы матча - 3.05 на победу грозненцев, 2.26 - на москвичей. При сыгравшей ставке на ничью букмекер рассчитает пари по коэффициенту 3.35.
Грозненцы уже шесть матчей (с учетом одного товарищеского) не могут победить армейцев. Аналитики и теперь отдают небольшое предпочтение москвичам.
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ахмат Арена» или онлайн - на официальном сайте «Ахмата». Билет должен быть привязан к личному кабинету в приложении «Болельщик» (Fan ID).