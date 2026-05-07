Ахмат – Динамо Махачкала, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Кавказское дерби обещает быть крайне напряженным
Валентин Васильев
В 29-м туре Российской Премьер-лиги болельщиков ожидает гарантированно страстное и эмоциональное кавказское дерби: грозненский «Ахмат» примет махачкалинское «Динамо».  Удастся ли команде Евсеева зацепить хотя бы одно очко на выезде? Сверим свои ожидания с расчетами профессионалов беттинга. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

10.05.2026, Вс

17:15 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 2.39

Х - 3.125

П2 - 3.32

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Республика Чечня, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат» 137435-16
«Динамо» (Махачкала)471316-35

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2026«Ахмат»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.04.2026«Зенит»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

23.04.2026«Ахмат»

1:1

«Балтика»

РПЛ

19.04.2026«Спартак»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

11.04.2026«Крылья Советов»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Ростов»

РПЛ

26.04.2026«Краснодар»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

23.04.2026«Акрон»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

19.04.2026«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

12.04.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Место в турнирной таблице

За два тура до финиша «Ахмат» занимает привычное место в середине таблицы РПЛ, тогда как его гость и сосед ведет борьбу за выживание в чемпионате. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар28196356-2163
2Зенит28188250-1862
3Локомотив281311452-3650
4Спартак28146845-3848
5Балтика281113437-1846
6ЦСКА28136939-3145
7Рубин28119826-2642
8Динамо Москва28109947-3839
9Ахмат28981133-3735
10Ростов28791222-3030
11Крылья Советов28781331-4829
12Акрон28691333-4627
13Оренбург28681428-4126
14Динамо Махачкала28591418-3624
15Пари НН28641823-4622
16Сочи28631927-5721

Прогноз на матч

В прошлом туре «Ахмат» прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию, одолев дома «Пари НН». У «Динамо» она продолжается и уже насчитывает восемь игр. Столько же матчей дагестанский клуб не может сыграть на ноль в обороне. 

У хозяев семь матчей из последних 10 были «низовыми», у гостей - шесть. Можно предположить, что махачкалинцы постараются сыграть в Грозном максимально собранно и надежно в обороне в попытке добыть хотя бы одно турнирное очко. Даже оно может в итоге стать спасительным для динамовцев в борьбе за выживание.

Повышенная принципиальность кавказского дерби и тяжелое турнирное положение гостей не предполагают яркого и открытого футбола в столице Чеченской республики. Тотал меньше 2.5 выглядит в этой паре более чем реальным сценарием.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ахмат»: Ульянов (травма), Мелкадзе (дисквалификация)

«Динамо»: Шумахов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» – «Динамо»:

Позиция«Ахмат»«Динамо»Позиция
Вратарь88. Шелия27. ВолкВратарь
Защитник81. Сидоров13. КагермазовЗащитник
Защитник22. Заре43. АхмедовЗащитник
Защитник5. Цаке99. АлибековЗащитник
Защитник8. Богосавац77. СундуковЗащитник
Полузащитник7. Садулаев16. МрезигЗащитник
Полузащитник19. Пряхин6. МубарикПолузащитник
Полузащитник17. Касинтура22. АззиПолузащитник
Полузащитник20. Самородов47. ГлушковПолузащитник
Полузащитник9. Мансилья7. МастуриПолузащитник
Нападающий13. Конате25. АгаларовНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовВадим ЕвсеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «МАРАФОН» установили высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: победа первой команды - 2.39, второй - 3.32, ничья - 3.125.

