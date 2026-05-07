Ахмат – Динамо Махачкала, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В 29-м туре Российской Премьер-лиги болельщиков ожидает гарантированно страстное и эмоциональное кавказское дерби: грозненский «Ахмат» примет махачкалинское «Динамо». Удастся ли команде Евсеева зацепить хотя бы одно очко на выезде? Сверим свои ожидания с расчетами профессионалов беттинга.
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Республика Чечня, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|13
|7
|4
|35-16
|«Динамо» (Махачкала)
|4
|7
|13
|16-35
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Ахмат»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.04.2026
|«Зенит»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|23.04.2026
|«Ахмат»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|19.04.2026
|«Спартак»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|11.04.2026
|«Крылья Советов»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Ростов»
РПЛ
|26.04.2026
|«Краснодар»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|23.04.2026
|«Акрон»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|19.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
|12.04.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
За два тура до финиша «Ахмат» занимает привычное место в середине таблицы РПЛ, тогда как его гость и сосед ведет борьбу за выживание в чемпионате.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|8
|Динамо Москва
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|11
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|14
|Динамо Махачкала
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
В прошлом туре «Ахмат» прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию, одолев дома «Пари НН». У «Динамо» она продолжается и уже насчитывает восемь игр. Столько же матчей дагестанский клуб не может сыграть на ноль в обороне.
У хозяев семь матчей из последних 10 были «низовыми», у гостей - шесть. Можно предположить, что махачкалинцы постараются сыграть в Грозном максимально собранно и надежно в обороне в попытке добыть хотя бы одно турнирное очко. Даже оно может в итоге стать спасительным для динамовцев в борьбе за выживание.
Повышенная принципиальность кавказского дерби и тяжелое турнирное положение гостей не предполагают яркого и открытого футбола в столице Чеченской республики. Тотал меньше 2.5 выглядит в этой паре более чем реальным сценарием.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Ульянов (травма), Мелкадзе (дисквалификация)
«Динамо»: Шумахов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» – «Динамо»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|81. Сидоров
|13. Кагермазов
|Защитник
|Защитник
|22. Заре
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|5. Цаке
|99. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|8. Богосавац
|77. Сундуков
|Защитник
|Полузащитник
|7. Садулаев
|16. Мрезиг
|Защитник
|Полузащитник
|19. Пряхин
|6. Мубарик
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Касинтура
|22. Аззи
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Самородов
|47. Глушков
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Мансилья
|7. Мастури
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Конате
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Вадим Евсеев
|Главный тренер
Аналитики БК «МАРАФОН» установили высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: победа первой команды - 2.39, второй - 3.32, ничья - 3.125.
