Ахмат – Динамо Махачкала, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В прошлом туре «Ахмат» прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию, одолев дома «Пари НН». У «Динамо» она продолжается и уже насчитывает восемь игр. Столько же матчей дагестанский клуб не может сыграть на ноль в обороне.

У хозяев семь матчей из последних 10 были «низовыми», у гостей - шесть. Можно предположить, что махачкалинцы постараются сыграть в Грозном максимально собранно и надежно в обороне в попытке добыть хотя бы одно турнирное очко. Даже оно может в итоге стать спасительным для динамовцев в борьбе за выживание.

Повышенная принципиальность кавказского дерби и тяжелое турнирное положение гостей не предполагают яркого и открытого футбола в столице Чеченской республики. Тотал меньше 2.5 выглядит в этой паре более чем реальным сценарием.