Ахмат — Рубин, 1 марта: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

В февральских играх грозненского клуба на сборах четко прослеживается одна тенденция: в них забивала лишь одна из команд. Четырежды этой командой был сам «Ахмат» и лишь однажды - его соперник, «Астана».

У «Рубина» таких игр тоже набралось достаточно - три из пяти. Но вот последний спарринг казанцев, с «Оренбургом», вышел аномально результативным - 5:3. Но это все-таки исключение из правил: Рашид Рахимов прививает своим футболистам стремление к дисциплинированной, организованной игре. В столице Чечни он наверняка сделает упор на оборону, и матч не будет изобиловать ни моментами, ни голами. Рискнем предположить, что отличиться в таком закрытом футболе сумеет лишь одна из сторон.