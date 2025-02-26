Ахмат — Рубин, 1 марта: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В первом весеннем туре российской Премьер-лиги «Ахмат» примет «Рубин». Турнирное положение грозненцев не подразумевает раскачки - набирать очки нужно с первой игры после рестарта сезона.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ахмат» (Грозный)
01.03.2024, Сб
19:00 МСК
«Рубин» (Казань)
|П1 - 2.08
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|9
|17
|17
|37-49
|«Рубин»
|17
|17
|9
|49-37
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Ахмат»
1:0
«Балтика»
Товарищеский матч
|22.02.2025
|«Ахмат»
2:0
«Согдиана»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|«Ахмат»
0:1
«Актобе»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|«Динамо» Махачкала
0:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|09.02.2025
|«Ахмат»
4:0
«Кызыл-Жар»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Рубин»
5:3
«Оренбург»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Рубин»
2:0
«Сочи»
Товарищеский матч
|14.02.2025
|«Рубин»
1:4
сборная КНДР
Товарищеский матч
|09.02.2025
|«Рубин»
0:1
«Нефтчи»
Товарищеский матч
|25.01.2025
|«Струга»
0:1
«Рубин»
Товарищеский матч
После 18 туров «Ахмат» занимает предпоследнее место в таблице, а его соперник - восьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|2. Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|3. Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|4. Динамо Москва
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|5. Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|6. ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|7. Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|8. Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|9. Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|10. Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|11. Динамо Махачкала
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|12. Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|13. Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|14. Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|15. Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|16. Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
В февральских играх грозненского клуба на сборах четко прослеживается одна тенденция: в них забивала лишь одна из команд. Четырежды этой командой был сам «Ахмат» и лишь однажды - его соперник, «Астана».
У «Рубина» таких игр тоже набралось достаточно - три из пяти. Но вот последний спарринг казанцев, с «Оренбургом», вышел аномально результативным - 5:3. Но это все-таки исключение из правил: Рашид Рахимов прививает своим футболистам стремление к дисциплинированной, организованной игре. В столице Чечни он наверняка сделает упор на оборону, и матч не будет изобиловать ни моментами, ни голами. Рискнем предположить, что отличиться в таком закрытом футболе сумеет лишь одна из сторон.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Харин, Бериша, Богосавац, Швец (все - травмы)
«Рубин»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|95. Адамов
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|2. Жиров
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|5. Шатара
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|3. Гогличидзе
|71. Нижегородов
|Защитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Уткин
|6. Иву
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Силва
|21. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|30. Вада
|Нападающий
|Полузащитник
|77. Мелкадзе
|24. Чумич
|Нападающий
|Нападающий
|10. Садулаев
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Ташуев
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Аналитическая группа компании «Бетсити» достаточно высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Ахмата» составляет 2.08. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.50, а при победе гостей - на 3.90.
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Самым реальным исходом встречи аналитики считают минимальную победу хозяев со счетом 1:0. При таком сценарии сыграет ставка за 6.70.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров.
Да, этот документ нужен для прохода на матч РПЛ.
Партнерский проект