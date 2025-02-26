Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
26 февраля 13:02ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ахмат — Рубин, 1 марта: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Рахимов против «бывших»
Валентин Васильев

В первом весеннем туре российской Премьер-лиги «Ахмат» примет «Рубин». Турнирное положение грозненцев не подразумевает раскачки - набирать очки нужно с первой игры после рестарта сезона.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

01.03.2024, Сб

19:00 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 2.08

Х - 3.50

П2 - 3.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»9171737-49
«Рубин»1717949-37

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Ахмат»

1:0

«Балтика»

Товарищеский матч

22.02.2025«Ахмат»

2:0

«Согдиана»

Товарищеский матч

17.02.2025«Ахмат»

0:1

«Актобе»

Товарищеский матч

17.02.2025«Динамо» Махачкала

0:1

«Ахмат»

Товарищеский матч

09.02.2025«Ахмат»

4:0

«Кызыл-Жар»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Рубин»

5:3

«Оренбург»

Товарищеский матч

18.02.2025«Рубин»

2:0

«Сочи»

Товарищеский матч

14.02.2025«Рубин»

1:4

сборная КНДР

Товарищеский матч

09.02.2025«Рубин»

0:1

«Нефтчи»

Товарищеский матч

25.01.2025«Струга»

0:1

«Рубин»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 18 туров «Ахмат» занимает предпоследнее место в таблице, а его соперник - восьмое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар18116134-1239
2. Зенит18123337-1239
3. Спартак18114336-1437
4. Динамо Москва18105337-2035
5. Локомотив18112533-2635
6. ЦСКА1894528-1431
7. Ростов1875629-2826
8. Рубин1875625-2626
9. Акрон1864822-3422
10. Крылья Советов18531019-2918
11. Динамо Махачкала1838711-1717
12. Пари НН18441015-3416
13. Химки1837822-3516
14. Факел1828811-2514
15. Ахмат1827916-3213
16. Оренбург18151216-338

Прогноз на матч

Свернуть

В февральских играх грозненского клуба на сборах четко прослеживается одна тенденция: в них забивала лишь одна из команд. Четырежды этой командой был сам «Ахмат» и лишь однажды - его соперник, «Астана».

У «Рубина» таких игр тоже набралось достаточно - три из пяти. Но вот последний спарринг казанцев, с «Оренбургом», вышел аномально результативным - 5:3.  Но это все-таки исключение из правил: Рашид Рахимов прививает своим футболистам стремление к дисциплинированной, организованной игре. В столице Чечни он наверняка сделает упор на оборону, и матч не будет изобиловать ни моментами, ни голами. Рискнем предположить, что отличиться в таком закрытом футболе сумеет лишь одна из сторон.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Легальные букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ахмат»: Харин, Бериша, Богосавац, Швец (все - травмы)

«Рубин»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Оренбург»:

Позиция«Ахмат»«Рубин»Позиция
Вратарь88. Шелия38. СтаверВратарь
Защитник95. Адамов 27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник2. Жиров2. ТесленкоЗащитник
Защитник5. Шатара5. АшурматовЗащитник
Защитник3. Гогличидзе71. НижегородовЗащитник
Полузащитник18. Камилов51. РожковПолузащитник
Полузащитник 47. Уткин6. ИвуПолузащитник 
Полузащитник11. Силва21. ЗотовПолузащитник
Полузащитник14. Талал30. ВадаНападающий
Полузащитник77. Мелкадзе24. ЧумичНападающий
Нападающий10. Садулаев10. ДакуНападающий
Главный тренерСергей ТашуевРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитическая группа компании «Бетсити» достаточно высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Ахмата» составляет 2.08. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.50, а при победе гостей - на 3.90.

🎁 ПРОМОКОД НА 2 000 РУБЛЕЙ ОТ БЕТСИТИ

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Ахмат» - «Рубин»?

Самым реальным исходом встречи аналитики считают минимальную победу хозяев со счетом 1:0. При таком сценарии сыграет ставка за 6.70.

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Рубин»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров. 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ нужен для прохода на матч РПЛ.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров