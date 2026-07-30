Ахмат - Спартак, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Ахмат - Спартак, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составыОбновлено:
Полное содержание
Второй тур чемпионата России по футболу финиширует в Грозном. В гости к «Ахмату» летит московский «Спартак». Хуан Карлос Карседо впервые посетит столицу Чеченской Республики, но на гостеприимство соперника на футбольном поле может не рассчитывать. Станислав Черчесов сделает все возможное, чтобы обыграть клуб своей игровой и тренерской молодости. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру.
Турнир: чемпионат России, 2-й тур
Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: еще не определены
Форма команд
История матчей:
|Действие
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|9
|13
|21
|42-68
|«Спартак»
|21
|13
|9
|68-42
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2026
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|16.07.2026
|«Ахмат»
1:0
«Аджман»
Товарищеский матч
|14.07.2026
|«Радник»
0:3
«Ахмат»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|ИМТ
0:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Нови Пазар»
1:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2026
|«Спартак»
3:0
«Родина»
РПЛ
|18.07.2026
|«Зенит»
1:1, пен. 4:2
«Спартак»
Суперкубок России
|11.07.2026
|«Локомотив»
2:0
«Спартак»
Товарищеский матч
|08.07.2026
|«Спартак»
0:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Спартак»
3:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
Место в таблице
После первого тура таблица РПЛ выглядит так:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо Махачкала
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10
|Динамо Москва
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Прогноз на матч
«Спартак» ожидает крайне непростой выезд. Игры в Грозном ни для кого и никогда не складываются просто, но сейчас «Ахмат» особенно хорош. Команда Станислава Черчесова не проигрывает на протяжении 10 матчей (с учетом контрольных). В новом официальном сезоне она тоже стартовала уверенно, отняв очки у «Локомотива» на его поле (1:1).
Но и «Спартак» посреди лета хорош. Москвичи ни в чем не уступили «Зениту» в Суперкубке – кроме искусства бить и отбивать пенальти. В первом туре чемпионата парни Хуана Карлоса Карседо красиво разгромили новичка лиги – «Родину» (3:0).
Форма команд обещает увлекательное зрелище в Грозном. Ждем голов в обеих сторон. Аналитики «Бетбум» дают коэффициент 1.72 на «обе забьют».
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|Приветственный
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Трансляции
В прямом эфире игру в Грозном покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
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Составы команд
Потери
«Ахмат»: нет
«Спартак»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» – «Спартак»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|95. Адамов
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|4. Джику
|Защитник
|Защитник
|90. Ндонг
|6. Бабич
|Защитник
|Защитник
|8. Богосавац
|27. Дмитриев
|Защитник
|Полузащитник
|42. Келиано
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Гадио
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Касинтура
|5. Барко
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Садулаев
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Мелкадзе
|7. Солари
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Самородов
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Хуан Карлос Карседо
|Главный тренер
Коэффициенты букмекеров
«Бетбум» установил высокие коэффициенты на игру: 3.80 на победу хозяев поля, 1.96 – на гостей и 3.70 – на ничью.
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Вопросы и ответы
Кто победит в матче «Ахмат» – «Спартак»?
Аналитики БК отдают предпочтение в паре команде Карседо. Последний раз москвичи уступали в Грозном в конце 2023 г. (1:2). После этого два матча закончились нулевой ничьей и столько же – победами красно-белых (2:1, 3:1).
Где купить билет на матч «Ахмат» – «Спартак»?
Информацию о билетном программе «Ахмата» ищите на официальном сайте грозненского клуба.