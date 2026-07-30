Ахмат - Спартак, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Спартак» ожидает крайне непростой выезд. Игры в Грозном ни для кого и никогда не складываются просто, но сейчас «Ахмат» особенно хорош. Команда Станислава Черчесова не проигрывает на протяжении 10 матчей (с учетом контрольных). В новом официальном сезоне она тоже стартовала уверенно, отняв очки у «Локомотива» на его поле (1:1).

Но и «Спартак» посреди лета хорош. Москвичи ни в чем не уступили «Зениту» в Суперкубке – кроме искусства бить и отбивать пенальти. В первом туре чемпионата парни Хуана Карлоса Карседо красиво разгромили новичка лиги – «Родину» (3:0).

Форма команд обещает увлекательное зрелище в Грозном. Ждем голов в обеих сторон. Аналитики «Бетбум» дают коэффициент 1.72 на «обе забьют».