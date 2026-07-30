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ГлавнаяПрогнозыАхмат - Спартак, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Ахмат - Спартак, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Черчесов против красно-белых - это всегда интригующе!
Валентин Васильев
BetBoom
5/5Рейтинг
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ОбзорСайт
  • Форма команд
  • Место в таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Второй тур чемпионата России по футболу финиширует в Грозном. В гости к «Ахмату» летит московский «Спартак». Хуан Карлос Карседо впервые посетит столицу Чеченской Республики, но на гостеприимство соперника на футбольном поле может не рассчитывать. Станислав Черчесов сделает все возможное, чтобы обыграть клуб своей игровой и тренерской молодости. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

02.08.2026, Вс

20:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 3.80

Х - 3.70

П2 - 1.96

Турнир: чемпионат России, 2-й тур

Стадион: «Ахмат Арена»  (Грозный, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

Действие ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат» 9132142-68
«Спартак»2113968-42

Последние пять матчей  «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2026«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

16.07.2026«Ахмат»

1:0

«Аджман»

Товарищеский матч

14.07.2026«Радник»

0:3

«Ахмат»

Товарищеский матч

11.07.2026ИМТ

0:1

«Ахмат»

Товарищеский матч

04.07.2026«Нови Пазар»

1:1

«Ахмат»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2026«Спартак»

3:0

«Родина»

РПЛ

18.07.2026«Зенит»

1:1, пен. 4:2

«Спартак»

Суперкубок России

11.07.2026«Локомотив»

2:0

«Спартак»

Товарищеский матч

08.07.2026«Спартак»

0:0

«Рубин»

Товарищеский матч

04.07.2026«Спартак»

3:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

Место в таблице

После первого тура таблица РПЛ выглядит так:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит11005-03
2Спартак11003-03
3Краснодар11003-13
4Динамо Махачкала11002-13
5ЦСКА11002-13
6Оренбург11002-13
7Ахмат10101-11
8Локомотив10101-11
9Крылья Советов10100-01
10Динамо Москва10100-01
11Ростов10011-20
12Балтика10011-20
13Факел10011-20
14Рубин10011-30
15Родина10010-30
16Акрон10010-50

Прогноз на матч

«Спартак» ожидает крайне непростой выезд. Игры в Грозном ни для кого и никогда не складываются просто, но сейчас  «Ахмат» особенно хорош. Команда Станислава Черчесова не проигрывает на протяжении 10 матчей (с учетом контрольных). В новом официальном сезоне она тоже стартовала уверенно, отняв очки у «Локомотива» на его поле (1:1). 

Но и «Спартак» посреди лета хорош. Москвичи ни в чем не уступили «Зениту» в Суперкубке – кроме искусства бить и отбивать пенальти. В первом туре чемпионата парни Хуана Карлоса Карседо красиво разгромили новичка лиги – «Родину» (3:0). 

Форма команд обещает увлекательное зрелище в Грозном. Ждем голов в обеих сторон. Аналитики «Бетбум» дают коэффициент 1.72 на «обе забьют». 

Бонусы на матч

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Трансляции

В прямом эфире игру в Грозном покажет канал  «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

Потери

«Ахмат»: нет

«Спартак»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» –  «Спартак»:

Позиция«Ахмат»«Спартак»Позиция
Вратарь88. Шелия98. МаксименкоВратарь
Защитник95. Адамов68. ЛитвиновЗащитник
Защитник4. Ибишев4. ДжикуЗащитник
Защитник90. Ндонг6. БабичЗащитник
Защитник8. Богосавац27. ДмитриевЗащитник
Полузащитник42. Келиано25. ПруцевПолузащитник
Полузащитник 37. Гадио18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник17. Касинтура5. БаркоПолузащитник
Нападающий10. Садулаев10. МаркиньосПолузащитник
Нападающий77. Мелкадзе7. СолариПолузащитник
Нападающий20. Самородов9. УгальдеНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовХуан Карлос КарседоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Бетбум» установил высокие коэффициенты на игру: 3.80 на победу хозяев поля, 1.96 – на гостей и 3.70 – на ничью.

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Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ахмат» – «Спартак»?

Аналитики БК отдают предпочтение в паре команде Карседо. Последний раз москвичи уступали в Грозном в конце 2023 г. (1:2). После этого два матча закончились нулевой ничьей и столько же – победами красно-белых (2:1, 3:1).

Где купить билет на матч «Ахмат» – «Спартак»?

Информацию о билетном программе «Ахмата» ищите на официальном сайте грозненского клуба.

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