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29 мая 14:20ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ахмат - Урал, 31 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Взбодрит ли грозненцев «шоковая терапия»?
Валентин Васильев

31 мая определятся победители плей-офф за право участвовать в чемпионате России по футболу в сезоне-2025/26. В столице Чеченской республики «Ахмат» сразится с «Уралом». С первой попытки доказать свое преимущество в классе над представителей низшей лиги грозненцам не удалось - вторая будет успешнее?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

31.05.2025, Сб

19.30 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 1.80

Х - 3.75

П2 - 4.30

Турнир: плей-офф за место в РПЛ, ответный матч 

Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»12131443-47
«Урал» 14131247-42

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2025«Урал»

2:1

«Ахмат»

Стыковые матчи

24.05.2025«Зенит»

3:0

«Ахмат»

РПЛ

18.05.2025«Ахмат»

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

11.05.2025«Акрон»

3:2

«Ахмат»

РПЛ

04.05.2025«Ахмат»

1:1

ЦСКА

РПЛ

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2025«Урал»

2:1

«Ахмат»

Стыковые матчи

24.05.2025«Урал»

3:1

«СКА-Хабаровск»

Первая лига

18.05.2025«Тюмень»

1:2

«Урал»

Первая лига

11.05.2025«Урал»

2:1

«Уфа»

Первая лига

04.05.2025«Родина»

3:2

«Урал»

Первая лига

Последние пять игр «Урала» и «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2025«Урал»

2:1

«Ахмат»

Стыковые матчи

02.03.2024«Ахмат»

1:0

«Урал»

РПЛ

02.09.2023«Урал»

0:1

«Ахмат»

РПЛ

08.04.2023«Ахмат»

2:0

«Урал»

РПЛ

17.09.2022«Урал»

1:2

«Ахмат»

РПЛ

Результаты и расписание матчей

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28 мая 

17:00. «Урал» - «Ахмат» - 2:1

19:30. «Сочи» - «Пари НН» - 1:2

31 мая 

17:00. «Пари НН» - «Сочи» 

19:30. «Ахмат» - «Урал»

Прогноз на матч

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Второй сезон подряд происходит смена главного тренера в разгар стыковых матчей. И оба раза она фиксировалась после игр «Урала». Год назад сами екатеринбуржцы поменяли рулевого после первой встречи,  а теперь к столь оригинальному методу воздействия на команду прибег их соперник. Сразу после поражения «Ахмата» на Урале наставник гостей Сергей Ташуев подал в отставку. 

Какое бы решение ни было принято на Исполкоме РФС о составе участников следующего розыгрыша РПЛ, в Грозном, безусловно, рассчитывают защитить свое место в элите по спортивному принципу. Поэтому настрой команды на «ответку» с «Уралом» по умолчанию будет максимальный. 

Считаем, что «шоковая терапия» взбодрит футболистов грозненского клуба и в последнем домашнем матче сезона  они порадуют руководство и болельщиков. Четыре последних столкновения сторон в Грозном завершились не просто победами «Ахмата», а победами на ноль. Ждем чего-то подобного и в эту субботу. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Увидеть игру в прямом эфире можно на VK Видео.

ВещательТип трансляцииУсловия
VK Видео Видеотрансляция Бесплатно
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ахмат»: нет

«Урал»: Д. Кузнецов, И. Кузнецов, Кучугура, Мишкич  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Урал»:

Позиция«Ахмат»«Урал»Позиция
Вратарь88. Шелия77. ЩербицкийВратарь
Защитник95. Адамов 2. БегичЗащитник
Защитник4. Ибишев22. БевеевЗащитник
Защитник75. Гандри16. ИталоЗащитник
Защитник3. Гогличидзе46. А. МаминЗащитник
Полузащитник 14. Талал4. БессмертныйЗащитник
Полузащитник 47. Уткин5. ЕгорычевПолузащитник 
Полузащитник11. Силва15. ИшковПолузащитник
Полузащитник10. Садулаев75. СунгатулинПолузащитник
Нападающий77. Мелкадзе20. МарковНападающий
Нападающий20. Самородов17. СекуличНападающий
И. о. главного тренераФедор ЩербаченкоОлег ШатовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI выделяет хозяев поля как явных фаворитов встречи. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.80. Успех гостей котируется в два с половиной раза выше (4.30). На ничью можно поставить за 3.75.

В линии на проход картина иная: 2.15 на «Ахмат», 1.70 - на «Урал».

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ахмат» - «Урал»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (7.50) видим на два исхода - 1:0 и 1:1. 

Где смотреть бесплатно матч «Ахмат» - «Урал»?

VK Видео организует прямую трансляцию из Грозного.

Кто теперь тренирует «Ахмат»?

Временным исполняющим обязанности главного тренера чеченского коллектива назначен Федор Щербаченко.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных