Ахмат - Урал, 31 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Второй сезон подряд происходит смена главного тренера в разгар стыковых матчей. И оба раза она фиксировалась после игр «Урала». Год назад сами екатеринбуржцы поменяли рулевого после первой встречи, а теперь к столь оригинальному методу воздействия на команду прибег их соперник. Сразу после поражения «Ахмата» на Урале наставник гостей Сергей Ташуев подал в отставку.

Какое бы решение ни было принято на Исполкоме РФС о составе участников следующего розыгрыша РПЛ, в Грозном, безусловно, рассчитывают защитить свое место в элите по спортивному принципу. Поэтому настрой команды на «ответку» с «Уралом» по умолчанию будет максимальный.

Считаем, что «шоковая терапия» взбодрит футболистов грозненского клуба и в последнем домашнем матче сезона они порадуют руководство и болельщиков. Четыре последних столкновения сторон в Грозном завершились не просто победами «Ахмата», а победами на ноль. Ждем чего-то подобного и в эту субботу.