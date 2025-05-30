Ахмат - Урал, 31 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

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31 мая определятся победители плей-офф за право участвовать в чемпионате России по футболу в сезоне-2025/26. В столице Чеченской республики «Ахмат» сразится с «Уралом». С первой попытки доказать свое преимущество в классе над представителей низшей лиги грозненцам не удалось - вторая будет успешнее?
Турнир: плей-офф за место в РПЛ, ответный матч
Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|12
|13
|14
|43-47
|«Урал»
|14
|13
|12
|47-42
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2025
|«Урал»
2:1
«Ахмат»
Стыковые матчи
|24.05.2025
|«Зенит»
3:0
«Ахмат»
РПЛ
|18.05.2025
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|11.05.2025
|«Акрон»
3:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.05.2025
|«Ахмат»
1:1
ЦСКА
РПЛ
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2025
|«Урал»
2:1
«Ахмат»
Стыковые матчи
|24.05.2025
|«Урал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|18.05.2025
|«Тюмень»
1:2
«Урал»
Первая лига
|11.05.2025
|«Урал»
2:1
«Уфа»
Первая лига
|04.05.2025
|«Родина»
3:2
«Урал»
Первая лига
Последние пять игр «Урала» и «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2025
|«Урал»
2:1
«Ахмат»
Стыковые матчи
|02.03.2024
|«Ахмат»
1:0
«Урал»
РПЛ
|02.09.2023
|«Урал»
0:1
«Ахмат»
РПЛ
|08.04.2023
|«Ахмат»
2:0
«Урал»
РПЛ
|17.09.2022
|«Урал»
1:2
«Ахмат»
РПЛ
28 мая
17:00. «Урал» - «Ахмат» - 2:1
19:30. «Сочи» - «Пари НН» - 1:2
31 мая
17:00. «Пари НН» - «Сочи»
19:30. «Ахмат» - «Урал»
Второй сезон подряд происходит смена главного тренера в разгар стыковых матчей. И оба раза она фиксировалась после игр «Урала». Год назад сами екатеринбуржцы поменяли рулевого после первой встречи, а теперь к столь оригинальному методу воздействия на команду прибег их соперник. Сразу после поражения «Ахмата» на Урале наставник гостей Сергей Ташуев подал в отставку.
Какое бы решение ни было принято на Исполкоме РФС о составе участников следующего розыгрыша РПЛ, в Грозном, безусловно, рассчитывают защитить свое место в элите по спортивному принципу. Поэтому настрой команды на «ответку» с «Уралом» по умолчанию будет максимальный.
Считаем, что «шоковая терапия» взбодрит футболистов грозненского клуба и в последнем домашнем матче сезона они порадуют руководство и болельщиков. Четыре последних столкновения сторон в Грозном завершились не просто победами «Ахмата», а победами на ноль. Ждем чего-то подобного и в эту субботу.
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Увидеть игру в прямом эфире можно на VK Видео.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|VK Видео
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|Winline
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: нет
«Урал»: Д. Кузнецов, И. Кузнецов, Кучугура, Мишкич (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Урал»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Урал»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|77. Щербицкий
|Вратарь
|Защитник
|95. Адамов
|2. Бегич
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|22. Бевеев
|Защитник
|Защитник
|75. Гандри
|16. Итало
|Защитник
|Защитник
|3. Гогличидзе
|46. А. Мамин
|Защитник
|Полузащитник
|14. Талал
|4. Бессмертный
|Защитник
|Полузащитник
|47. Уткин
|5. Егорычев
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Силва
|15. Ишков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Садулаев
|75. Сунгатулин
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Мелкадзе
|20. Марков
|Нападающий
|Нападающий
|20. Самородов
|17. Секулич
|Нападающий
|И. о. главного тренера
|Федор Щербаченко
|Олег Шатов
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI выделяет хозяев поля как явных фаворитов встречи. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.80. Успех гостей котируется в два с половиной раза выше (4.30). На ничью можно поставить за 3.75.
В линии на проход картина иная: 2.15 на «Ахмат», 1.70 - на «Урал».
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент (7.50) видим на два исхода - 1:0 и 1:1.
VK Видео организует прямую трансляцию из Грозного.
Временным исполняющим обязанности главного тренера чеченского коллектива назначен Федор Щербаченко.
Партнерский проект