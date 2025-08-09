Ведомости
Ахмат — Зенит, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Черчесов возвращается в Премьер-лигу спустя 10 лет!
Валентин Васильев

Совсем недавно «Ахмат» с «Зенитом» соперничали в Кубке России, а теперь сойдутся в чемпионате страны. Но теперь подтекст у игры гораздо мощнее. Станислав Черчесов возвращается в РПЛ после 10-летней паузы, и, конечно же, он рассчитывает стартовать в новой-старой команде как можно увереннее. Для его коллеги Семака его назначение - скорее плохая новость, чем хорошая. «Зенит» снова потеряет очки?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

09.08.2025, Сб

20:30 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 -  6.30

Х - 4.20

П2 - 1.53

Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»8122437-78
«Зенит»2412878-37

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Динамо» Махачкала

1:0

«Ахмат»

РПЛ

30.07.2025«Ахмат»

1:2

«Зенит»

Кубок России

27.07.2025ЦСКА

2:1

«Ахмат»

РПЛ

20.07.2025«Ахмат»

0:2

«Рубин»

РПЛ

12.07.2025«Ахмат»

1:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Зенит»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.07.2025«Ахмат»

1:2

«Зенит»

Кубок России

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

20.07.2025«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

13.07.2025«Зенит»

7:1

«Воеводина»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Обе команды словно продолжают концовку прошлого сезона. Иначе говоря - дают поводы для критики. «Зенит» во второй половине лета 2025 года еще не проигрывал, но выиграл только половину из четырех матчей. Причем обе победы сине-бело-голубых были достаточно натужными, всего в один мяч - 2:1 над «Ростовом» и все тем же «Ахматом». В Петербурге ждут от своей команды более яркой игры и убедительных результатов. 

Терпение же руководителей грозненского клуба оборвалось очень быстро. Александр Сторожук не успел за четыре матча доказать, что находится на своем месте в «Ахмате», а больше ему не дали. Хотя три из четырех поражений команды были минимальными, в разницей в один мяч. Так или иначе, исправлять турнирное положение «Ахмата» призван Заслуженный тренер России Станислав Черчесов. Понятно, что кардинально что-то изменить в игре хорошо знакомой команды он не успеет, но его харизма, уверенность в собственных силах должна в какой-то степени передаться футболистам. В субботу он вытащат из себя на поле все, на что способны, и, может быть, даже чуточку больше. 

В целом достаточно рядовой выезд для фаворита превращается в крайне опасный. Соответственно, вероятность обмена голами возрастает. Прогноз редакции: обе забьют. В PARI поставить на этот исход можно по коэффициенту 1.93.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в столице Чечни покажет канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ахмат»: Касинтура (дисквалификация)

«Зенит»: Луис Энрике, Караваев, Москвичев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Зенит»:

Позиция«Ахмат»«Зенит»Позиция
Вратарь88. Шелия1. ЛатышонокВратарь
Защитник40. Уциев31. МантуанЗащитник
Защитник5. Шатара33. НиноЗащитник
Защитник6. Сидоров6. ДркушичЗащитник
Защитник55. Тодорович3. СантосЗащитник
Полузащитник18. Камилов5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 14. Талал8. ВенделПолузащитник 
Полузащитник70. Гаджиев9. ЖерсонПолузащитник
Полузащитник20. Самородов20. ПедроПолузащитник
Нападающий9. Мансилья17. МостовойПолузащитник
Нападающий77. Мелкадзе7. СоболевНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Успех хозяев поля сулит более чем шестикратный выигрыш по сыгравшей ставке. Коэффициент на фаворита в PARI составляет 1.53. Ничья котируется за 4.20.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ахмат» – «Зенит»?

Питерцы выиграли у грозненцев девять последних матчей (один - по пенальти). Этим, а также несопоставимыми кадровыми возможностями объясняется приличный перекос в котировках букмекеров. В этой паре «Зенит» - всегда фаворит.

Где смотреть бесплатно матч «Ахмат» – «Зенит»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в Грозном в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Ахмат» - «Зенит»

Купить билеты на матч можно либо через кассы стадиона «Ахмат-Арена», либо на специализированных интернет-платформах.

Где работал Черчесов?

Последним клубом Черчесова в РПЛ было московское «Динамо», которое он оставил 10 лет назад. Впоследствии он возглавлял «Легию» и «Ференцварош» на клубном уровне, а также сборные России и Казахстана.

