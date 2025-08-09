Ахмат — Зенит, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Совсем недавно «Ахмат» с «Зенитом» соперничали в Кубке России, а теперь сойдутся в чемпионате страны. Но теперь подтекст у игры гораздо мощнее. Станислав Черчесов возвращается в РПЛ после 10-летней паузы, и, конечно же, он рассчитывает стартовать в новой-старой команде как можно увереннее. Для его коллеги Семака его назначение - скорее плохая новость, чем хорошая. «Зенит» снова потеряет очки?
Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|8
|12
|24
|37-78
|«Зенит»
|24
|12
|8
|78-37
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
Кубок России
|27.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|20.07.2025
|«Ахмат»
0:2
«Рубин»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ахмат»
1:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Зенит»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.07.2025
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
Кубок России
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|20.07.2025
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|13.07.2025
|«Зенит»
7:1
«Воеводина»
Товарищеский матч
Обе команды словно продолжают концовку прошлого сезона. Иначе говоря - дают поводы для критики. «Зенит» во второй половине лета 2025 года еще не проигрывал, но выиграл только половину из четырех матчей. Причем обе победы сине-бело-голубых были достаточно натужными, всего в один мяч - 2:1 над «Ростовом» и все тем же «Ахматом». В Петербурге ждут от своей команды более яркой игры и убедительных результатов.
Терпение же руководителей грозненского клуба оборвалось очень быстро. Александр Сторожук не успел за четыре матча доказать, что находится на своем месте в «Ахмате», а больше ему не дали. Хотя три из четырех поражений команды были минимальными, в разницей в один мяч. Так или иначе, исправлять турнирное положение «Ахмата» призван Заслуженный тренер России Станислав Черчесов. Понятно, что кардинально что-то изменить в игре хорошо знакомой команды он не успеет, но его харизма, уверенность в собственных силах должна в какой-то степени передаться футболистам. В субботу он вытащат из себя на поле все, на что способны, и, может быть, даже чуточку больше.
В целом достаточно рядовой выезд для фаворита превращается в крайне опасный. Соответственно, вероятность обмена голами возрастает. Прогноз редакции: обе забьют. В PARI поставить на этот исход можно по коэффициенту 1.93.
В прямом эфире игру в столице Чечни покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Касинтура (дисквалификация)
«Зенит»: Луис Энрике, Караваев, Москвичев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Зенит»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|40. Уциев
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|5. Шатара
|33. Нино
|Защитник
|Защитник
|6. Сидоров
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|55. Тодорович
|3. Сантос
|Защитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Гаджиев
|9. Жерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Самородов
|20. Педро
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мансилья
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Мелкадзе
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Сергей Семак
|Главный тренер
Успех хозяев поля сулит более чем шестикратный выигрыш по сыгравшей ставке. Коэффициент на фаворита в PARI составляет 1.53. Ничья котируется за 4.20.
Питерцы выиграли у грозненцев девять последних матчей (один - по пенальти). Этим, а также несопоставимыми кадровыми возможностями объясняется приличный перекос в котировках букмекеров. В этой паре «Зенит» - всегда фаворит.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в Грозном в прямом эфире.
Купить билеты на матч можно либо через кассы стадиона «Ахмат-Арена», либо на специализированных интернет-платформах.
Последним клубом Черчесова в РПЛ было московское «Динамо», которое он оставил 10 лет назад. Впоследствии он возглавлял «Легию» и «Ференцварош» на клубном уровне, а также сборные России и Казахстана.