Ахмат — Зенит, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды словно продолжают концовку прошлого сезона. Иначе говоря - дают поводы для критики. «Зенит» во второй половине лета 2025 года еще не проигрывал, но выиграл только половину из четырех матчей. Причем обе победы сине-бело-голубых были достаточно натужными, всего в один мяч - 2:1 над «Ростовом» и все тем же «Ахматом». В Петербурге ждут от своей команды более яркой игры и убедительных результатов.

Терпение же руководителей грозненского клуба оборвалось очень быстро. Александр Сторожук не успел за четыре матча доказать, что находится на своем месте в «Ахмате», а больше ему не дали. Хотя три из четырех поражений команды были минимальными, в разницей в один мяч. Так или иначе, исправлять турнирное положение «Ахмата» призван Заслуженный тренер России Станислав Черчесов. Понятно, что кардинально что-то изменить в игре хорошо знакомой команды он не успеет, но его харизма, уверенность в собственных силах должна в какой-то степени передаться футболистам. В субботу он вытащат из себя на поле все, на что способны, и, может быть, даже чуточку больше.

В целом достаточно рядовой выезд для фаворита превращается в крайне опасный. Соответственно, вероятность обмена голами возрастает. Прогноз редакции: обе забьют. В PARI поставить на этот исход можно по коэффициенту 1.93.