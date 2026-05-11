Партнерский проект

Акрон — Ростов, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Дзюба против бывших одноклубников не выйдет
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В понедельник в РПЛ пройдет четыре матча предпоследнего, 29-го тура. Первыми отношения выяснят футболисты «Акрона» и «Ростова». Про такие игры говорят: за шесть очков. Кому улыбнется удача в Самаре?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

11.05.2024, Пн

17:00 МСК

«Ростов»

П1 - 2.99

Х - 3.26

П2 - 2.56

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: Павел Шадыханов (главный), помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»3016-3
«Ростов»1033-6

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2026«Акрон»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

27.04.2026«Балтика»

0:1

«Акрон»

РПЛ

23.04.2026«Акрон»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.04.2026«Рубин»

1:1

«Акрон»

РПЛ

13.04.2026«Акрон»

2:3

«Динамо» (Москва)

РПЛ

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026«Динамо» Махачкала

1:2

«Ростов»

РПЛ

25.04.2026«Ростов»

0:1

«Оренбург»

РПЛ

21.04.2026ЦСКА

1:1

«Ростов»

РПЛ

17.04.2026«Ростов»

0:1

«Сочи»

РПЛ

12.04.2026«Ростов»

1:1

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После воскресной победы «Оренбурга» «Акрон» спустился в зону стыковых матчей. «Ростов» идет 10-м.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар28196356-2163
2Зенит28188250-1862
3Локомотив281311452-3650
4Спартак28146845-3848
5Балтика281113437-1846
6ЦСКА28136939-3145
7Рубин28119826-2642
8Динамо Москва28109947-3839
9Ахмат28981133-3735
10Ростов28791222-3030
11Оренбург29781429-4129
12Крылья Советов29781331-4829
13Акрон28691333-4627
14Динамо Махачкала28591418-3624
15Пари НН28641823-4622
16Сочи28631927-5721

Прогноз на матч

За всю весеннюю часть сезона «Акрон» одержал всего одну победу - 1:0 в Калининграде над «Балтикой».

«Ростов» в этом году выигрывает только в гостях - 1:0 в Нижнем Новгороде, 2:1 в Каспийске.

Турнирное положение вынуждает тольяттинцев играть только на победу. Очевидно, что в очках они нуждаются чуть больше соперника. Одного турнирного балла им пока не хватает, чтобы обезопаситься от прямого вылета в первый дивизион. 

Поэтому наш прогноз на понедельник: «Акрон» не проиграет. «Бетбум» дает коэффициент 1.52 на этот исход.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире встречу между «Акроном» и «Ростовом» покажет кабельный телеканал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Акрон»: Дзюба, Бистрович (оба - травмы)

«Ростов»: Ханкич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Ростов»:

Позиция«Акрон»«Ростов»Позиция
Вратарь88. Гудиев71. ОдоевскийВратарь
Защитник71. Пестряков78. ЧистяковЗащитник
Защитник24. Неделчару4. МелехинЗащитник
Защитник26. Эшковал3. СакоЗащитник
Защитник21. Фернандес40. ВаханияЗащитник
Полузащитник80 Хосонов18. КучаевПолузащитник
Полузащитник 8. Марадишвили8. МироновПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац10. ЩетининПолузащитник
Нападающий69. Дмитриев7. РоналдоПолузащитник
Нападающий91. Болдырев69. ГоленковНападающий
Нападающий11. Беншимол99. СулеймановНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Бетбум» установил высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.99 на победу хозяев, 2.56 - на гостей и 3.26 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Акрон» - «Ростов»?

Букмекеры ожидают конкурентную игру, в которой отдают небольшое предпочтение гостям.

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Краснодар»?

Бесплатно следить за ходом матча онлайн можно на сайтах букмекерских компаний - например, у Winline

Где купить билеты на матч «Акрон» - «Ростов»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Солидарность Арена» или на официальном сайте хозяев. Цены стартуют с 200 рублей. 

