Акрон — Ростов, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В понедельник в РПЛ пройдет четыре матча предпоследнего, 29-го тура. Первыми отношения выяснят футболисты «Акрона» и «Ростова». Про такие игры говорят: за шесть очков. Кому улыбнется удача в Самаре?
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: Павел Шадыханов (главный), помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|3
|0
|1
|6-3
|«Ростов»
|1
|0
|3
|3-6
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Акрон»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.04.2026
|«Балтика»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|23.04.2026
|«Акрон»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.04.2026
|«Рубин»
1:1
«Акрон»
РПЛ
|13.04.2026
|«Акрон»
2:3
«Динамо» (Москва)
РПЛ
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|«Динамо» Махачкала
1:2
«Ростов»
РПЛ
|25.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Оренбург»
РПЛ
|21.04.2026
|ЦСКА
1:1
«Ростов»
РПЛ
|17.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Сочи»
РПЛ
|12.04.2026
|«Ростов»
1:1
«Спартак»
РПЛ
После воскресной победы «Оренбурга» «Акрон» спустился в зону стыковых матчей. «Ростов» идет 10-м.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|8
|Динамо Москва
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|12
|Крылья Советов
|29
|7
|8
|13
|31-48
|29
|13
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|14
|Динамо Махачкала
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
За всю весеннюю часть сезона «Акрон» одержал всего одну победу - 1:0 в Калининграде над «Балтикой».
«Ростов» в этом году выигрывает только в гостях - 1:0 в Нижнем Новгороде, 2:1 в Каспийске.
Турнирное положение вынуждает тольяттинцев играть только на победу. Очевидно, что в очках они нуждаются чуть больше соперника. Одного турнирного балла им пока не хватает, чтобы обезопаситься от прямого вылета в первый дивизион.
Поэтому наш прогноз на понедельник: «Акрон» не проиграет. «Бетбум» дает коэффициент 1.52 на этот исход.
Приветственный фрибет от «Бетбум»
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 000 рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
В прямом эфире встречу между «Акроном» и «Ростовом» покажет кабельный телеканал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Акрон»: Дзюба, Бистрович (оба - травмы)
«Ростов»: Ханкич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Ростов»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|88. Гудиев
|71. Одоевский
|Вратарь
|Защитник
|71. Пестряков
|78. Чистяков
|Защитник
|Защитник
|24. Неделчару
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|26. Эшковал
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|40. Вахания
|Защитник
|Полузащитник
|80 Хосонов
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Марадишвили
|8. Миронов
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Дмитриев
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Болдырев
|69. Голенков
|Нападающий
|Нападающий
|11. Беншимол
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Джонатан Альба
|Главный тренер
«Бетбум» установил высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.99 на победу хозяев, 2.56 - на гостей и 3.26 - на ничью.
Приветственный фрибет от «Бетбум»
Букмекеры ожидают конкурентную игру, в которой отдают небольшое предпочтение гостям.
Бесплатно следить за ходом матча онлайн можно на сайтах букмекерских компаний - например, у Winline.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Солидарность Арена» или на официальном сайте хозяев. Цены стартуют с 200 рублей.