Екатерина Александрова — Аманда Анисимова, 14 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дохе

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В пятницу, 14 февраля, россиянка Екатерина Александрова сыграет в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в катарской Дохе с американкой Амандой Анисимовой. Кто пробьется в решающий матч?
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Дата / Время: 14.02.2025, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Центральный корт (Доха, Катар)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Екатерина Александрова (30 лет, 26-я ракетка мира)
Аманда Анисимова (23 года, 41-я ракетка мира)
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне взяла титул в Линце, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала девять побед при трех поражениях. На турнире в Дохе уже показала свой лучший результат.
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Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного хардового. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Хобарте, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала семь побед при двух поражениях. На турнире в Дохе уже показала свой лучший результат.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели два официальных очных матча и обменялись победами. Анисимова была сильнее на харде, Александрова — на грунте.
Букмекеры считают россиянку фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,78 на её победу и 2,10 на успех Анисимовой.
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Последний очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,98 на ТМ (21,5).
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Александрова не сбавляет обороты и впечатляет свой формой. В Дохе она уже выбила из борьбы первую и пятую ракеток мира, при этом обе победы получились волевыми.
Россиянка играет в агрессивном стиле и здорово справляется с соперницами, действующими в схожей манере. К таковым относится и Анисимова. Но американка тоже очень хороша в Дохе и явно может навязать борьбу Александровой. В четвертьфинале Анисимова доказала, что у нее всё в порядке с характером и физическими кондициями, одержав волевую победу в трехсетовом матче.
Однако Александрова всё же выглядит стабильнее. Вдобавок у нее банально больше опыта столь ответственных матчей. Рискнем предположить, что россиянка всё же одержит победу — пусть, возможно, в затяжной и конкурентной встрече.
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