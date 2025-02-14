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14 февраля 5:30ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Екатерина Александрова — Аманда Анисимова, 14 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дохе

Россиянка в шаге от второго финала подряд
Александр Бокулёв

В пятницу, 14 февраля, россиянка Екатерина Александрова сыграет в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в катарской Дохе с американкой Амандой Анисимовой. Кто пробьется в решающий матч?

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Дата / Время: 14.02.2025, не ранее 18:30 по московскому времени

Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Центральный корт (Доха, Катар)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Екатерина Александрова (30 лет, 26-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Эмма Радукану (Великобритания) — 6:3, 7:5
  • 2-й круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)
  • 3-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 10) — 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Джессика Пегула (США, 6) — 4:6, 6:1, 6:1

Аманда Анисимова (23 года, 41-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:3, 7:5
  • 2-й круг: Паула Бадоса (Испания, 9) — 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:0
  • 1/4 финала: Марта Костюк (Украина) — 4:6, 7:5, 6:4

Екатерина Александрова

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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне взяла титул в Линце, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала девять побед при трех поражениях. На турнире в Дохе уже показала свой лучший результат.

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Аманда Анисимова

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Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного хардового. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Хобарте, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала семь побед при двух поражениях. На турнире в Дохе уже показала свой лучший результат.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели два официальных очных матча и обменялись победами. Анисимова была сильнее на харде, Александрова — на грунте.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянку фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,78 на её победу и 2,10 на успех Анисимовой.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,98 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АлександровойПобеда АнисимовойТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI1,782,101,831,98

Прогноз и ставка

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Александрова не сбавляет обороты и впечатляет свой формой. В Дохе она уже выбила из борьбы первую и пятую ракеток мира, при этом обе победы получились волевыми. 

Россиянка играет в агрессивном стиле и здорово справляется с соперницами, действующими в схожей манере. К таковым относится и Анисимова. Но американка тоже очень хороша в Дохе и явно может навязать борьбу Александровой. В четвертьфинале Анисимова доказала, что у нее всё в порядке с характером и физическими кондициями, одержав волевую победу в трехсетовом матче.

Однако Александрова всё же выглядит стабильнее. Вдобавок у нее банально больше опыта столь ответственных матчей. Рискнем предположить, что россиянка всё же одержит победу — пусть, возможно, в затяжной и конкурентной встрече.

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