Екатерина Александрова — Аманда Анисимова, 14 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дохе

Александрова не сбавляет обороты и впечатляет свой формой. В Дохе она уже выбила из борьбы первую и пятую ракеток мира, при этом обе победы получились волевыми.

Россиянка играет в агрессивном стиле и здорово справляется с соперницами, действующими в схожей манере. К таковым относится и Анисимова. Но американка тоже очень хороша в Дохе и явно может навязать борьбу Александровой. В четвертьфинале Анисимова доказала, что у нее всё в порядке с характером и физическими кондициями, одержав волевую победу в трехсетовом матче.

Однако Александрова всё же выглядит стабильнее. Вдобавок у нее банально больше опыта столь ответственных матчей. Рискнем предположить, что россиянка всё же одержит победу — пусть, возможно, в затяжной и конкурентной встрече.