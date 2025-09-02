Екатерина Александрова — Ига Швентек, 1 сентября: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
Полька Ига Швёнтек после победы над Анной Калинской на Открытом чемпионате США 2025 года встретится с еще одной россиянкой — Екатериной Александровой. Сумеет ли вторая ракетка мира выиграть и в этот раз?
Дата / Время: 01.09.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Екатерина Александрова (30 лет, 12-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Ига Швёнтек (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Аманда Анисимова (США, 8) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 18)
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне взяла титул на этом покрытии в Линце, дошла финала в Монтеррее, полуфинала в Дохе (оба — хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт) и Хертогенбосе (трава). На Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 38 побед при 18 поражениях. На US Open уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров Большого шлема, а также еще 18 трофеев уровня WTA. 12 титулов, в том числе один US Open, взяла на харде. В 2025 году выиграла Уимблдон и хардовый турнир в Цинциннати, дошла до финала в Бад-Хомбурге, полуфинала на Australian Open, «Ролан Гаррос», в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 52 победы при 12 поражениях. В прошлом году на US Open дошла до четвертьфинала.
Спортсменки ранее провели шесть официальных очных матчей. Единственные встречи на траве и грунте выиграла Швёнтек. На харде соперницы одержали по две победы.
Букмекеры считают польку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,30 на её победу и 3,50 на успех россиянки.
Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,82 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).
Как же хороша Александрова на US Open! Идет по сетке максимально уверенно и с солидным запасом. За три матча она отдала соперницам лишь десять геймов, и это вполне вписывает в сюжет довольно успешного сезона.
Что касается Швёнтек, то пока на нынешнем турнире она не выглядит лучшей версией себя. Во втором круге отдала Ламенс целый сет, а в последнем матче одержала очень трудовую победу над Калинской. Трудно представить, что после такого полька без проблем разберется с Александровой.
Более того, россиянку можно считать неудобной соперницей для Швёнтек. Полька проиграла ей дважды, а из своих четырех побед только две одержала без потери сета. В общем, бороться со Швёнтек Александрова умеет на всех покрытиях. С учетом коэффициентов играем плюсовую фору по геймам через россиянку.