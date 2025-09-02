Екатерина Александрова — Ига Швентек, 1 сентября: прогноз на матч US Open

Как же хороша Александрова на US Open! Идет по сетке максимально уверенно и с солидным запасом. За три матча она отдала соперницам лишь десять геймов, и это вполне вписывает в сюжет довольно успешного сезона.

Что касается Швёнтек, то пока на нынешнем турнире она не выглядит лучшей версией себя. Во втором круге отдала Ламенс целый сет, а в последнем матче одержала очень трудовую победу над Калинской. Трудно представить, что после такого полька без проблем разберется с Александровой.

Более того, россиянку можно считать неудобной соперницей для Швёнтек. Полька проиграла ей дважды, а из своих четырех побед только две одержала без потери сета. В общем, бороться со Швёнтек Александрова умеет на всех покрытиях. С учетом коэффициентов играем плюсовую фору по геймам через россиянку.