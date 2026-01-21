Мария Саккари – Мирра Андреева, 21 января: прогноз на второй круг Australian Open

Первая ракетка России Мирра Андреева во втором круге Australian Open-2026 сыграет с Марией Саккари, которая занимает 53-ю строчку в мировом рейтинге. После Векич мощная гречанка Андреевой не страшна?

Дата / Время: 21.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Маргарет Корт Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player