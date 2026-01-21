Мария Саккари – Мирра Андреева, 21 января: прогноз на второй круг Australian Open

Партнерский проект
Первая ракетка России Мирра Андреева во втором круге Australian Open-2026 сыграет с Марией Саккари, которая занимает 53-ю строчку в мировом рейтинге. После Векич мощная гречанка Андреевой не страшна?
Дата / Время: 21.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: Маргарет Корт Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Мария Саккари (30 лет, 53-я ракетка мира)
Мирра Андреева (18 лет, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победительница этого матча встретится с сильнейшей из пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Айла Томлянович (Австралия)
30-летнаяя гречанка имеет в своем активе два титула WTA, включая «тысячник» в Гвадалахаре (2023). Своего лучшего места в рейтинге она достигла в 2022 г., когда поднялась на третью строчку. В том же году она показала лучший результат на Australian Open, выйдя в четвертый круг. В 2025-м у нее наступил явный спад в результатах, и на австралийском «Шлеме» она проиграла в первом же матче. Сейчас она занимает 53-е место в рейтинге.
За свою карьеру 18-летняя россиянка выиграла четыре титула WTA в одиночном разряде: два категории WTA-1000, по одному WTA-500 и 250. Несмотря на неудачную концовку сезона, Андреева сохранила место в первой десятке мирового рейтинга. 18-летняя спортсменка дважды выступала на Australian Open и оба раза дошла до четвертого круга. В прошлом году из турнира ее выбила первая ракетка мира Арина Соболенко.
Соперницы впервые сыграют друг с другом.
Букмекерская компания PARI считает фаворитом Андрееву, предложив за ее успех коэффициент 1,18. Выход Саккари в третий круг престижных соревнований оценивается в 4,90.
Эксперту PARI ожидают, что матч не будет коротким. За тотал больше 17,5 букмекер дает коэффициент 1,43, за тотал меньше - 2,65.
После неудачной концовки прошлого сезона Андреева отлично начала год, выиграв турнир в Аделаиде. На старте Australian Open ей досталась сложная соперница Донна Векич. Хорватка попыталась задавить Андрееву мощью, но ее хватило только на один сет. В итоге россиянка разобрала игру соперницы и повесила ей «баранку». Саккари во многом похожа на Векич: мощные удары, но лучшая форма осталась далеко позади. На старте сезона гречанка в Аделаиде проиграла Касаткиной, на United Cup уступила Кори Гауфф и обыграла Наоми Осаку и Эмму Радукану.
Предполагаем, что Саккари, как и Векич, сможет оказать сильное давление, но надолго ее не хватит и Андреева возьмет свое. Ставим на победу россиянки с форой -3,5.