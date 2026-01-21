Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 января 19:37ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Мария Саккари – Мирра Андреева, 21 января: прогноз на второй круг Australian Open

Сможет ли экс-третья ракетка мира создать проблемы россиянке?
Валентин Васильев

Первая ракетка России Мирра Андреева во втором круге Australian Open-2026 сыграет с Марией Саккари, которая занимает 53-ю строчку в мировом рейтинге. После Векич мощная гречанка Андреевой не страшна?

Получить до 25 000 рублей от PARI

Дата / Время: 21.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Маргарет Корт Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Мария Саккари (30 лет, 53-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Леолия Жанжан – 6:4, 6:2

Мирра Андреева (18 лет, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Донна Векич (Хорватия) – 4:6, 6:3, 6:0

Победительница этого матча встретится с сильнейшей из пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) Айла Томлянович (Австралия)

Мария Саккари

Свернуть

30-летнаяя гречанка имеет в своем активе два титула WTA, включая «тысячник» в Гвадалахаре (2023). Своего лучшего места в рейтинге она достигла в 2022 г., когда поднялась на третью строчку. В том же году она показала лучший результат на Australian Open, выйдя в четвертый круг. В 2025-м у нее наступил явный спад в результатах, и на австралийском «Шлеме» она проиграла в первом же матче. Сейчас она занимает 53-е место в рейтинге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева

Свернуть

За свою карьеру 18-летняя россиянка выиграла четыре титула WTA в одиночном разряде: два категории WTA-1000, по одному WTA-500 и 250. Несмотря на неудачную концовку сезона, Андреева сохранила место в первой десятке мирового рейтинга. 18-летняя спортсменка дважды выступала на Australian Open и оба раза дошла до четвертого круга. В прошлом году из турнира ее выбила первая ракетка мира Арина Соболенко. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперницы впервые сыграют друг с другом.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекерская компания PARI считает фаворитом Андрееву, предложив за ее успех коэффициент 1,18. Выход Саккари в третий круг престижных соревнований оценивается в 4,90.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

Эксперту PARI ожидают, что матч не будет коротким. За тотал больше 17,5 букмекер дает коэффициент 1,43, за тотал меньше - 2,65.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа СаккариПобеда Андреевой ТБ (17,5)ТМ (17,5)
PARI4,901,181,432,65

Прогноз и ставка

Свернуть

После неудачной концовки прошлого сезона Андреева отлично начала год, выиграв турнир в Аделаиде. На старте Australian Open ей досталась сложная соперница Донна Векич. Хорватка попыталась задавить Андрееву мощью, но ее хватило только на один сет. В итоге россиянка разобрала игру соперницы и повесила ей «баранку». Саккари во многом похожа на Векич: мощные удары, но лучшая форма осталась далеко позади. На старте сезона гречанка в Аделаиде проиграла Касаткиной, на United Cup уступила Кори Гауфф и обыграла Наоми Осаку и Эмму Радукану. 

Предполагаем, что Саккари, как и Векич, сможет оказать сильное давление, но надолго ее не хватит и Андреева возьмет свое. Ставим на победу россиянки с форой -3,5.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё