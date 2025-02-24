Арминия — Вердер, 25 февраля: где смотреть матч Кубка Германии, прогноз, составы

Как бы ни закончился вторничный матч, «Арминия» уже вправе собой гордиться. Команда из Билефельда - главная сенсация текущего Кубка Германии. Представитель третьего по счету дивизиона выбил из турнирной сетки одного представителя второй Бундеслиги и сразу двух - Первой! Поразительно, но всех старших по рангу «Арминия» обыграла в разницей «+2»! «Ганноверу» и «Униону» возмутитель спокойствия забил по два безответных мяча, а «Фрайбург» обыграл со счетом 3:1. Так что «Вердеру» нужно быть крайне осторожным с этим андердогом.

Клуб из Бремена не решает внятных турнирных задач в Бундеслиге и вполне комфортно себя чувствует в середине таблицы. Следовательно, можно сосредоточиться на кубковом направлении. За последние три тура чемпионата «Вердер» чувствительно проиграл «Баварии» (0:3), «Хоффенхайму» (1:3) и «Фрайбургу» (0:5). Но за выход в полуфинал Кубка фаны простят команде все эти разочарования.

«Арминия» на своей территории поражала ворота и более крутых противников. Есть смысл присмотреться к линии на голы в Билефельде. Если команды забьют друг другу, PARI умножит номинал ставки на 1.75.