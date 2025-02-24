Арминия — Вердер, 25 февраля: где смотреть матч Кубка Германии, прогноз, составы

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На этой неделе определятся два недостающих полуфиналиста Кубка Германии по футболу. Во вторник, 25 февраля, за выход в четверку лучших поспорят «Арминия» с «Вердером». Прикинем шансы сторон на успех.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арминия» (Билефельд)
25.02.2025, Вт
22:45 МСК
«Вердер» (Бремен)
|П1 - 4.05
Турнир: Кубок Германии по футболу, четвертьфинал
Стадион: «Шюко Арена» (Билефельд, Германия)
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арминия»
|10
|4
|21
|46-74
|«Вердер»
|21
|4
|10
|74-46
Последние пять игр «Арминии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2025
|«Мюнхен 1860»
0:3
«Арминия»
Третья лига
|15.02.2025
|«Арминия»
2:1
«Эрцебирге»
Третья лига
|07.02.2025
|«Зандхаузен»
1:0
«Арминия»
Третья лига
|02.02.2025
|«Арминия»
1:2
«Рот-Вайс»
Третья лига
|26.01.2025
|«Боруссия II»
0:4
«Арминия»
Третья лига
Последние пять игр «Вердера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2025
|«Фрайбург»
5:0
«Вердер»
Бундеслига
|16.02.2025
|«Вердер»
1:3
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|07.02.2025
|«Бавария»
3:0
«Вердер»
Бундеслига
|31.01.2025
|«Вердер»
1:0
«Майнц»
Бундеслига
|25.01.2025
|«Боруссия Д»
2:2
«Вердер»
Бундеслига
Как бы ни закончился вторничный матч, «Арминия» уже вправе собой гордиться. Команда из Билефельда - главная сенсация текущего Кубка Германии. Представитель третьего по счету дивизиона выбил из турнирной сетки одного представителя второй Бундеслиги и сразу двух - Первой! Поразительно, но всех старших по рангу «Арминия» обыграла в разницей «+2»! «Ганноверу» и «Униону» возмутитель спокойствия забил по два безответных мяча, а «Фрайбург» обыграл со счетом 3:1. Так что «Вердеру» нужно быть крайне осторожным с этим андердогом.
Клуб из Бремена не решает внятных турнирных задач в Бундеслиге и вполне комфортно себя чувствует в середине таблицы. Следовательно, можно сосредоточиться на кубковом направлении. За последние три тура чемпионата «Вердер» чувствительно проиграл «Баварии» (0:3), «Хоффенхайму» (1:3) и «Фрайбургу» (0:5). Но за выход в полуфинал Кубка фаны простят команде все эти разочарования.
«Арминия» на своей территории поражала ворота и более крутых противников. Есть смысл присмотреться к линии на голы в Билефельде. Если команды забьют друг другу, PARI умножит номинал ставки на 1.75.
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|PARI
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В прямом эфире встречу в Билефельде покажет канал «Матч! Футбол 3».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Арминия»: нет
«Вердер»: Фридль (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фрайбург» - «Вердер»:
|Позиция
|«Арминия»
|«Вердер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Керскен
|1. Цеттерер
|Вратарь
|Защитник
|24. Ланнерт
|13. Велькович
|Защитник
|Защитник
|19. Гросер
|32. Фридль
|Защитник
|Защитник
|23. Шнайдер
|6. Пипер
|Защитник
|Защитник
|4. Оппи
|8. Вайзер
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Руссо
|19. Кен
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Корбоз
|14. Линен
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Кунце
|20. Шмид
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Шрек
|28. Альверо
|Полузащитник
|Полузащитник
|38. Верль
|7. Дукш
|Нападающий
|Нападающий
|7. Кания
|17. Грюлль
|Нападающий
|Главный тренер
|Митч Книат
|Оле Вернер
|Главный тренер
БК PARI обещает четырехкратный выигрыш за успешную ставку на команду-сенсацию. Кэф на ничью в основное время тоже приличный - 3.60. Победа представителя Бундеслиги идет в конторе за 1.90.
Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятный исход встречи - 1:1. Результативная ничья в PAR котируется за 7.50.
Вероятность выхода «Арминии» в полуфинал эксперты оценили коэффициентом 2.70. Квалификация «Вердера» в топ-4 турнира идет с котировкой 1.47.
Первыми путевки в четверку лучших команд турнира оформили «Байер» из Леверкузена и «Штутгарт».
Бременский клуб занимает второе место в истории по количеству побед в Кубке Германии (шесть). Чаще трофей брала только «Бавария» (20 раз).
Партнерский проект