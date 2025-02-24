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24 февраля 17:33ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Германии по футболу

Арминия — Вердер, 25 февраля: где смотреть матч Кубка Германии, прогноз, составы

Билефельдская сказка, не заканчивайся!
Валентин Васильев

На этой неделе определятся два недостающих полуфиналиста Кубка Германии по футболу. Во вторник, 25 февраля, за выход в четверку лучших поспорят «Арминия» с «Вердером».  Прикинем шансы сторон на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арминия» (Билефельд)

25.02.2025, Вт

22:45 МСК

«Вердер» (Бремен)

П1 - 4.05

Х - 3.60

П2 - 1.90

Турнир: Кубок Германии по футболу, четвертьфинал

Стадион: «Шюко Арена»  (Билефельд, Германия)

Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арминия»1042146-74
«Вердер»2141074-46

Последние пять игр «Арминии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2025«Мюнхен 1860»

0:3

«Арминия»

Третья лига

15.02.2025«Арминия»

2:1

«Эрцебирге»

Третья лига

07.02.2025«Зандхаузен»

1:0

«Арминия»

Третья лига

02.02.2025«Арминия»

1:2

«Рот-Вайс»

Третья лига

26.01.2025«Боруссия II»

0:4

«Арминия»

Третья лига

Последние пять игр «Вердера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2025«Фрайбург»

5:0

«Вердер»

Бундеслига

16.02.2025«Вердер»

1:3

«Хоффенхайм»

Бундеслига

07.02.2025«Бавария»

3:0

«Вердер»

Бундеслига

31.01.2025«Вердер»

1:0

«Майнц»

Бундеслига

25.01.2025«Боруссия Д»

2:2

«Вердер»

Бундеслига

Прогноз на матч

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Как бы ни закончился вторничный матч, «Арминия» уже вправе собой гордиться. Команда из Билефельда - главная сенсация текущего Кубка Германии. Представитель третьего по счету дивизиона выбил из турнирной сетки одного представителя второй Бундеслиги и сразу двух - Первой! Поразительно, но всех старших по рангу «Арминия» обыграла в разницей «+2»! «Ганноверу» и «Униону» возмутитель спокойствия забил по два безответных мяча, а «Фрайбург» обыграл со счетом 3:1. Так что «Вердеру» нужно быть крайне осторожным с этим андердогом.

Клуб из Бремена не решает внятных турнирных задач в Бундеслиге и вполне комфортно себя чувствует в середине таблицы. Следовательно, можно сосредоточиться на кубковом направлении. За последние три тура чемпионата «Вердер» чувствительно проиграл «Баварии» (0:3), «Хоффенхайму» (1:3) и «Фрайбургу» (0:5). Но за выход в полуфинал Кубка фаны простят команде все эти разочарования. 

«Арминия» на своей территории поражала ворота и более крутых противников. Есть смысл присмотреться к линии на голы в Билефельде. Если команды забьют друг другу, PARI умножит номинал ставки на 1.75.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире встречу в Билефельде покажет канал «Матч! Футбол 3». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арминия»: нет

«Вердер»: Фридль (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фрайбург» - «Вердер»:

Позиция«Арминия»«Вердер»Позиция
Вратарь1. Керскен1. ЦеттерерВратарь
Защитник24. Ланнерт13. ВельковичЗащитник
Защитник19. Гросер32. ФридльЗащитник
Защитник23. Шнайдер6. Пипер Защитник
Защитник4. Оппи8. ВайзерПолузащитник
Полузащитник 21. Руссо19. КенПолузащитник 
Полузащитник 6. Корбоз14. ЛиненПолузащитник 
Полузащитник13. Кунце20. ШмидПолузащитник
Полузащитник8. Шрек28. АльвероПолузащитник
Полузащитник38. Верль7. ДукшНападающий
Нападающий7. Кания17. ГрюлльНападающий
Главный тренерМитч КниатОле ВернерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI обещает четырехкратный выигрыш за успешную ставку на команду-сенсацию. Кэф на ничью в основное время тоже приличный - 3.60. Победа представителя Бундеслиги идет в конторе за 1.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Арминия» «Вердер»?

Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятный исход встречи - 1:1. Результативная ничья в PAR котируется за 7.50.

Кто пройдет в следующий раунд Кубка Германии?

Вероятность выхода «Арминии» в полуфинал эксперты оценили коэффициентом 2.70. Квалификация «Вердера» в топ-4 турнира идет с котировкой 1.47.

Кто вышел в полуфинал?

Первыми путевки в четверку лучших команд турнира оформили «Байер» из Леверкузена и «Штутгарт».

Сколько раз «Вердер» выигрывал Кубок Германии?

Бременский клуб занимает второе место в истории по количеству побед в Кубке Германии (шесть). Чаще трофей брала только «Бавария» (20 раз).

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